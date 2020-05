Landkreis Gifhorn

Zum gemeinsamen Gottesdienst „danach“ öffnet die St. Nicolai-Kirche in Gifhorn am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr wieder ihre Türen. „Sieben Wochen ohne liegen hinter uns!“, sagt Gisela Böhme, Kirchenvorstandsvorsitzende, erleichtert. „Wir können es wieder wagen, weil wir eine so große Kirche haben.“ Natürlich nach allen bekannten Corona-Hygienevorschriften und Abstandsvorgaben im Kirchenschiff. So muss jeder einen Nase-Mundschutz-Maske mitbringen und sich auch vor dem Einlass in eine Liste eintragen. „Bei annähernd 600 Quadratmetern Grundfläche werden genau 59 Besucher Platz finden“, fügt Kirchenvorsteher Dr. Uwe Gierz hinzu. Anmelden muss man sich vorher jedoch nicht. „Wir werden aber an der Eingangstür zur Marktseite genau abgezählte Psalmengebetszettel verteilen, um die Vorgaben des Landkreises zu erfüllen“, sagt Kirchenvorsteher Stephan Babbick.

Ein spezielles Hygienekonzept

Ein extra geschultes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen hat zusammen mit Pastor Matthias Wittkämper ein Hygienekonzept entwickelt, das eine reibungslose Feier möglich machen soll. „Im etwas reduzierten Gottesdienst wird es zwar kein Singen, dafür aber schöne Musik geben“, sagt Wittkämper, der bereits an seiner „Corona-Predigt“ tüftelt. Ab 9.30 Uhr ist Einlass. Für alle, die nicht kommen wollen oder kommen können, gibt’s Angebote im Internet unter www.Nicolai-Gifhorn.de und www.Kirche-Gifhorn.de/gottesdienste. Am 10. Mai um 10 Uhr wird auch ein Gottesdienst in der Thomas-Kirche in Neudorf-Platendorf gefeiert. Pastorin Sandra Schulz erklärt: „Wir haben aufgrund der Auflagen Platz für 28 Gottesdienstbesucher.“

Anzeige

Ein Überblick über die geplanten Gottesdienste im Kirchenkreis:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

• Thomas-Gemeinde, Neudorf-Platendorf: 10. Mai 10 Uhr (28 Personen)

• Nicolai-Gemeinde, Gifhorn: 10. Mai 10 Uhr (59 Personen)

• St. Nikolaus-Kirche, Groß-Schwülper: 10. Mai von 10 bis 11 Uhr offene Kirche zum stillen Gebet

• St. Georg-Gemeinde, Meinersen: 10. Mai 18 Uhr Andacht, Online-Gottesdienste werden bis auf weiteres beibehalten

• St. Viti-Kirchengemeinde, Leiferde: 10. Mai von 10 bis 12 Uhr offene Kirche zum stillen Gebet; 17. Mai um 10 Uhr Gottesdienst (39 Personen), eventuell im Anschluss weiterer Gottesdienst

• Hillerse: 17. Mai 9.30 Uhr, 21. Mai 9.30 Uhr, 31. Mai 9.30 Uhr

• Didderse: 21. Mai 10 Uhr, 24. Mai 10 Uhr, 1. Juni 10 Uhr

• Epiphanias, Gifhorn: 17. Mai 10 Uhr

• St. Nicolai- und Catharinen-Gemeinde: 17. Mai 10 Uhr

• St. Marien-Kirche, Isenbüttel: 17. Mai 10 Uhr

• St. Johannis-Kirche, Wesendorf: Christi-Himmelfahrt 21. Mai 10 Uhr

• Petri-Gemeinde, Müden: 24. Mai 10 Uhr

• St. Stephani, Meine: Pfingstsonntag 31. Mai 11 Uhr

• St. Petri, Ribbesbüttel-Rötgesbüttel: Pfingstsonntag 31. Mai 10 Uhr in Rötgesbüttel, 11 Uhr in Ribbesbüttel

• Christus-Kirchengemeinde, Calberlah: Pfingstsonntag 31.05.2020

• Essenrode, Pfingstsonntag 15 Uhr auf dem Kirchhof

• Kirchengemeinde Zum Guten Hirten, Sassenburg: Pfingstsonntag 31. Mai

• Paulus-Kirchengemeinde, Gifhorn: sonntags um 18 Uhr eine Andacht, der erste Termin wird noch bekannt gegeben

Weitere Informationen zum Thema Kirchen und Gottesdienste :

Von der AZ-Redaktion