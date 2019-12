Gifhorn

Abschied aus Gifhorn: Carsten Smolla, stellvertretender Kirchenamtsleiter, wird vom kommenden Jahr an Amtsleiter im Kirchenkreisamt Uelzen. Sechs Jahre lang hatte er den Vize-Posten in Gifhorn und das 2013 mit der Zusammenlegung der Verwaltungen der Kirchenkreise Gifhorn und Wolfsburg-Wittingen neue Amt am Eyßelkamp mit aufgebaut. „Die Arbeit hier in Gifhorn hat mir viel Spaß gemacht, weil ich mit sehr guten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten konnte“, so das Resümee von Smolla zu seinem Abschied im Beisein der Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und ihres Kollegen Christian Berndt.

