Gifhorner Paulus-Gemeinde sendet Lichtblicke im Postkarten-Format

Die Gifhorner Paulus-Gemeinde sendet Lichtblicke: Nachdem die gleichnamige Ausstellung in der Kirche in den vergangenen Wochen mehr und mehr gewachsen ist, gibt es einige der Motive nun auch als Postkarten. Erhältlich sind sie in der Kirche im Brandweg.

Lichtblicke bieten in einer Zeit, die für viele Menschen nicht so viel Positives zu bieten hat – das ist das Ziel der Ausstellung in der Paulus-Kirche. Zu Ostern haben Pastor Georg Julius, Kirchenvorsteherin Doris Meier und Nadine Müter-Maier diese ins Leben gerufen. „Wir haben uns gefragt, was den Menschen Kraft geben und sie erfreuen könnte“, berichtet Doris Meier – es waren schließlich Fotos, geschossen von den drei Initiatoren.

Ausstellung wächst auf 110 Bilder

„Wir sind mit 15 oder 16 eigenen Bildern gestartet“, erinnert sich Doris Meier. Nach und nach wurden jedoch immer mehr Bilder an die Kirchengemeinde geschickt. Zuerst wurden sie an Heizungen und Pinnwänden aufgehängt, dann mussten sogar Bauzäune her. Jetzt hängen 110 Lichtblicke im DIN A 3 Format in der Paulus-Kirche. „Die Besucher haben sich gefreut über das, was hier zu sehen ist“, sagt Pastor Georg Julius – auch wenn es zahlenmäßig wegen der Corona-Krise nicht ganz so viele waren.

Doch was sind eigentlich die Lieblings-Lichtblicke der drei Initiatoren? „Das ändert sich im Lauf der Zeit“, sagt Georg Julius. Derzeit ist es für ihn das Bild eines Mangobaums, dessen Blüten schon erfroren waren, dann aber doch noch einmal genug Kraft entwickelten, um aufzublühen. „Ein echter Lichtblick“, freut sich der Pastor. Oder ein Bild des Mittellandkanals, der in rotes Licht getaucht ist. „Eine Freundin von mir geht dort regelmäßig spazieren. Für sie ist es in Corona-Zeiten ein Stück Freiheit“, erzählt Doris Meier.

Motive, die Hoffnung machen: Ein Teil der Lichtblicke-Fotos ist jetzt als Postkarte zu haben. Quelle: Sebastian Preuß

Sie erwähnt zudem das Bild einer Pforte, die nur leicht angelehnt, aber nicht geschlossen ist. „Die Türen gehen langsam wieder auf. Das ist doch ein schönes Symbol“, sagt Meier. Für Nadine Müter-Maier ist das Bild eines Waldweges ihr persönlicher Lichtblick. „Es geht Schritt für Schritt weiter. Wir können den Blick wieder nach vorn richten“, sagt sie.

Postkarten liegen in der Kirche aus

Damit die Lichtblicke nicht nur in der Paulus-Kirche hängen, sondern auch außerhalb Menschen erfreuen, wurden nun die Postkarten gedruckt. Georg Julius, Doris Meier, Nadine Müter-Maier und Grafikerin Andrea Pahlmann, die die Karten gestaltet hat, haben dafür 17 Motive ausgewählt. 900 Postkarten hat die Kirchengemeinde drucken lassen. Diese liegen nun in der Kirche aus und können gegen eine kleine Spende mitgenommen werden. Die Kirche ist derzeit täglich von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Während dieser Zeit ist auch die Ausstellung zu sehen.

