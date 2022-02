Gifhorn

Gifhorns Hochzeitsmühle wird sich am Freitag, 10. Februar, zum „Tag der Kinderhospizarbeit“ grün angestrahlt präsentieren. In Corona-Zeiten ist der Ambulanten Kinderhospizarbeit Süd-Ost-Niedersachsen (Sonne) nicht viel mehr möglich, um eine breite Öffentlichkeit auf ihre Angebote und Zukunftspläne aufmerksam zu machen. Dabei hat die Initiative einiges vor in der nächsten Zeit.

Lebensbegrenzend erkrankte Kinder, Kinder mit lebensbegrenzend erkrankten Familienmitgliedern und trauernde Kinder: Das ist die Zielgruppe, die das Sonne-Team um Koordinatorin Petra Campe, Vorstand Heinrich Heins, Begleiterin Karla Feldmann und Begleiterin Annegret Börner betreut. Es geht dabei unter anderem um spielen, zuhören und einfach nur da sein – auch für Eltern und Geschwister. Ein halbes Dutzend betroffene Mädchen und Jungen sind es aktuell. „Im Moment sind wir noch frei“, sagt Campe. Auf das Doppelte könne Sonne aufstocken. Auch deshalb, weil ein neuer Bereich hinzu kommt.

Elf Begleitende kümmern sich um Kinder, die selbst lebensbegrenzend erkrankt sind oder einen lebensbegrenzend erkrankten Angehörigen haben. Fünf künftige seien gerade in einer Schulung, so Heins. „Weil wir noch aufstocken.“

Kinderhospizarbeit: Der Kontakt Für die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit im Kreis Gifhorn ist der Verein Hospizarbeit Gifhorn zuständig. Die Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 33D in Gifhorn ist zu erreichen unter Tel. (0 53 71) 9 90 79 01, Homepage www.hospizarbeit-gifhorn.de oder E-Mail info@hospizarbeit-gifhorn.de. Koordinatorinnen sind Jeannette Ehlers, Susanne Gaus und Petra Campe. Die Sprechzeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.

Weitere Schulungen. Sonne will die Trauerarbeit ausbauen

Auch was die Angebotspalette angeht. Im Aufbau sei gerade die Kindertrauerarbeit, sagt Feldmann. „Einzelne Begleitungen haben wir bereits.“ Die Gruppenarbeit soll im Mai starten. Dazu seien gerade zwölf Leute in einer Schulung.

Corona: Lieber keine Präsenz-Veranstaltung zum Tag der Kinderhospizarbeit

„Wir haben im Moment die Begleitung in Präsenz“, sagt Campe. Doch die Werbung am Freitag in Präsenz als Veranstaltung der Begegnung zu machen, lasse man angesichts der Corona-Pandemie dann doch lieber bleiben. Deshalb soll an jenem vom Deutschen Kinderhospizverein ausgerufenen „Tag der Kinderhospizarbeit“ die Hochzeitsmühle grün angestrahlt werden, weil das die Farbe der Hoffnung sei.

Von Dirk Reitmeister