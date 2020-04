Und noch zwei neue Kindertagesstätten: Die Schaffung weiterer Betreuungsplätze machte einen Ratsbeschluss in Gifhorn auch in Corona-Zeiten nötig. Die Sitzung fand unter Auflagen statt.

