In der Gifhorner Südstadt entsteht eine weitere neue Kindertagesstätte. Ein privater Investor hat der Stadt ein Grundstück an der Teves-Kreuzung angeboten. Das Thema kam am Donnerstagabend ad hoc auf die Tagesordnung des Ausschusses für Schulen, Kindertagesstätten und Sport. Dieser gab sein Okay.

Zuvor hatte Fachbereichsleiter Jens Brünig schon von einem Defizit von 100 Kita-Plätzen berichtet. In der Vorlage legt die Verwaltung der Politik auch den Bedarf anhand beeindruckender Zahlen dar. Den Zuzug von 1 800 Kindern erwartet sie unter anderem in den neuen Baugebieten Lehmweg, Hohes Feld und Hohe Düne (altes Klinikum) sowie am Rehbohm, an der Platendorfer Straße und am BGS. „Die bereits beschlossenen Maßnahmen zur Erweiterung der Kita-Landschaft (Kita Lehmweg, Kita Hohes Feld und Kita Hohe Düne) reichen nicht aus, um den zukünftigen Bedarf zu decken.“ Besonders in der Südstadt seien zusätzliche Betreuungsplätze notwendig.

Da kommt der Investor ins Spiel. Der jetzt in Süddeutschland lebende Unternehmer will sein altes Elternhaus zu einer Kita namens Eyßelhof mit drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen umbauen. „Aus unserer Sicht eine wirklich gute Lage“, sagt Brünig über die Unternehmer-Villa in grüner Parklandschaft an der Ecke Braunschweiger Straße/ Herzog-Ernst-August-Straße. Mit dem Caritasverband, der bereits die Einrichtungen der katholischen St. Altfrid-Gemeinde übernommen hat – der Ausschuss stimmte am selben Nachmittag diesem Trägerwechsel zu –, wolle der Investor verhandeln.

Abrahams Kinder sollen an die Braunschweiger Straße umziehen

Geplant ist in diesem Zug, dass die eingruppige christlich-muslimische Kita Abrahams Kinder mit an der Braunschweiger Straße 135 einzieht. Der Caritasverband sei an einer Erweiterung dieser Einrichtung interessiert, was am bisherigen Standort Sonnenweg 12 nicht möglich ist. Der Eyßelhof soll zum Kita-Jahr 2021/22 seinen Betrieb aufnehmen.

Christlich-muslimische Kita Abrahams Kinder: Sogar Ministerpräsident Stephan Weil (3.v.r.) hat sie sich angeschaut. Nun soll sie umziehen, weil der Standort zu klein ist.

Das sagte die Politik über die Pläne

Die Vorlage lag dem Gremium zu Beginn der Sitzung auf dem Tisch. Das kam einigen zu spontan: „Wir werden uns damit in den Fraktionen befassen wollen“, sagte Albrecht Düsel ( SPD), der gleichwohl eine zustimmende Kenntnisnahme ankündigte. Willy Knerr ( CDU) dagegen befürchtet, dass ein Aufschub Probleme bereiten könnte. Auch Klaus-Peter Fischer ( FDP) mahnte, zuzugreifen. Der Ausschuss empfahl dann auch bei einer Gegenstimme von Stefan Marzischewski-Drewes ( AfD) die Beschlussvorlage mit Hinblick darauf, dass ein endgültiger Beschluss erst in Verwaltungsausschuss und Rat falle und die Fraktionen sich bis dahin immer noch einlesen und etwaige Knackpunkte klären könnten.

Neueste Zahlen der Kita-Entwicklungsplanung Dass Stadt und Landkreis Gifhorn unterschiedlich rechnen, wurde im städtischen Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport anhand der Kita-Entwicklungsplanung 2020-2026 deutlich, die die Verwaltung in ihrem Bericht vorstellte. Mit einem Bedarf von zehn Krippengruppen bescheinigt der Landkreis der Stadt eine Versorgungsquote von aktuell 34 Prozent. Die Stadt sieht sich aktuell bei 44 Prozent, im Jahr 2026/27 bei 52 Prozent. Denn im Gegensatz zum Landkreis zählt sie laut Fachbereichsleiter Jens Brünig nicht alle Kinder von null bis drei Jahren, sondern die von einem bis drei Jahren. „Wir haben nicht unbedingt Anmeldungen von Eltern, deren Kinder sechs, sieben oder acht Monate alt sind.“ Auch bei den Kindergärten ab drei Jahren unterscheiden sich die Zahlen von Landkreis und Stadt. Der Landkreis empfehle hier eine Versorgungsquote von 110 bis 113 Prozent. Im aktuellen Kita-Jahr komme Gifhorn auf 109 Prozent, im kommenden auf 116 und 2026/27 auf 125 Prozent, so Brünig. „Aus Sicht der Verwaltung ist langfristig eine Versorgungsquote von mindestens 125 Prozent für die Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung notwendig, da die Anzahl der Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, und die Anzahl der Kinder, die von der flexiblen Einschulung Gebrauch machen, steigend sind.“

Was die Verwaltung jetzt erledigen muss

Nun soll die Verwaltung Betriebsführungsverträge über den pädagogischen Betrieb sowie den Betrieb und die Finanzierung von Grundstück, Gebäude, Außenanlagen und Inventar erarbeiten und in einer der kommenden Sitzungen vorlegen.

