Was Selbstgebasteltes macht jeden Weihnachtsbaum gleich noch viel schöner. Das dachte sich auch Nils Leifert und ruft Kinder auf, Deko für den großen Baum in der Bäckerei Leifert in der Fußgängerzone zu basteln. Davon hat auch die AZ-Aktion Helfen vor Ort etwas.