Kinder-Flohmarkt ist ein Eldorado für Schnäppchenjäger

Gifhorn

Kinder-Flohmarkt in der Stadthalle Gifhorn. Das lockt Anbieter wie Schnäppchenjäger. Bereits am frühen Sonntagvormittag gestaltet sich die Suche nach einem Parkplatz als problematisch. Zuerst kamen die Standbetreiber. Jetzt sind es die Besucher, die eine Lücke für ihr Auto suchen. Ist das geschafft, wird es fast ebenso schwierig, sich in der Stadthalle durch die Gänge zu schlängeln. Besucher wohin das Auge blickt. Mütter mit Kindern, Tanten, Omas und einige Väter sind auf Schnäppchenjagd. „Eigentlich sind doch Zeugnis-Ferien, wieso ist das heute so voll?“, wundert sich eine Besucherin. „Wahrscheinlich kommen die Leute gerade wegen der Ferien, da können sie in Ruhe suchen“, meint eine andere.

„Wahnsinn zu dieser Uhrzeit“

Nadine Alken gehört zu den Schnäppchenjägern. „Ich suche etwas für meine Nichten und Neffen“, erzählt sie und freut sich: „Ich habe ein Schleich Pferd gekauft.“ Der Neuwert betrage zehn Euro, die Gifhornerin hat „fünf Euro bezahlt“, wie sie sagt. „Ich besuche öfter Flohmärkte“, berichtet sie. Aber so viele Besucher wie an diesem Tag hat sie noch nicht erlebt. „Und das zu dieser Uhrzeit am Vormittag, das ist Wahnsinn“, wundert sie sich, „was die Leute alles heraustragen.“

Im Schnitt 40 bis 50 Euro

Spielsachen, Bücher und zahlreiche Kinderbekleidung gibt es am Stand von Kerstin Camel aus Westerbeck und ihrer 16-jährigen Tochter Anna. „Wir waren ewig nicht auf dem Flohmarkt“, berichtet die Mutter angesichts der Vielzahl von Angeboten, die sie fein säuberlich auf dem Tisch ausgebreitet haben. „Kinderbekleidung von Größe 86 bis 176 verkauft sich am besten“, sagt sie. Und wie viel sind die Käufer bereit auszugeben? Die Frage hat Regina Halfpap gehört. Die Wasbüttlerin antwortet: „Ich gebe etwa 40 bis 50 Euro aus.“ Sie besuche häufiger Flohmärkte – „früher für meine Kinder, heute für meine Enkel“, berichtet sie.

Rosafarbene Gitarre

Der dreijährigen Marie hat es eine rosafarbene Kinder-Gitarre angetan. Und während die Kleine das Instrument ausprobiert, hält die achtjährige Emma mit sehnsüchtigem Blick eine Kinderuhr in der Hand. „Mit der Uhr kannst Du auch Videos drehen“, sagt Anna Dell aus Calberlah. Sie bietet gemeinsam mit ihrem Mann Walter Dell „die Sachen unserer Kinder“ auf dem Flohmarkt an. Emma überlegt, ob sie die Video-Uhr kaufen soll. Sie kostet zehn Euro. Weil Emma aber nur zehn Euro dabei hat, will sie erst noch einmal gucken.

X-Box verkauft

Auch Maximilian (10) und Jan (11) tummeln sich in der Stadthalle. „Wir wussten heute nicht, was wir machen sollen, da sind wir mitgefahren“, erklärten die Jungen ihr Dabeisein hinter dem Verkaufstisch der Eltern. „Ich hab schone eine X-Box verkauft“, strahlt Maximilian. Jan hat mehrere CDs an die Käufer gebracht. Was die beiden mit dem Erlös von bislang 30 und 15 Euro anstellen wollen, wissen sie noch nicht. „Vielleicht sparen, dann kann man sich später etwas Teureres kaufen“, überlegt Jan.

Der nächste Flohmarkt

In der Halle ist fast kein Durchkommen mehr. Auch im Foyer warten bereits viele Besucher auf frische Waffeln und Kaffee. Draußen vor der Tür ist ebenfalls eine Stärkung im Angebot – Geflügelbratwurst für erschöpfte Schnäppchenjäger. „Der nächste Kinder-Flohmarkt hier in der Stadthalle ist für Sonntag, 29. März, geplant“, bläst Veranstalter Thorsten Nieß von Wolf Events zur nächsten Angebots-Jagd. „Bereits heute melden sich Anbieter dafür an“, weiß er, genauso: „Ganz schnell wird es da wieder eine Warteliste geben.“

Von Hilke Kottlick