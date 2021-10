Gifhorn

Wer auf den letzten Drücker sein Auto winterfest macht, könnte in die Röhre gucken. Noch sind Winterreifen auf Lager, doch die Kfz-Innung spürt bereits bei Ersatzteilen ungewohnte Lieferschwierigkeiten durch Materialengpässe. Das dürfte auch bei den Pneus bald soweit sein, warnen Fachleute.

„Wir haben uns gut bevorratet“, sagt Ralph Buchweitz vom Autohaus Kühl in Gifhorn. Jeder Kunde bekomme den Reifen, den er haben will. Auch Kfz-Obermeister Stefan Pingel meldet, dass im Moment noch alles gut lieferbar ist. Ebenso Werkstattmeister Dirk Meyer vom Toyota-Autohaus Müller in Neudorf-Platendorf. Man habe im Frühjahr genug Vorrat geordert. „Bei Sondergrößen kann es schwierig werden.“ Das sei aber bei Sommer- und Winterreifen nichts Neues.

Jetzt ist es Zeit: Noch sind Winterreifen zu haben, doch das dürfte sich nach Experteneinschätzung sehr bald ändern. Quelle: Wolfgang Kumm dpa Archiv

Doch der Vorrat werde wohl bald dahin schmelzen, mahnt Buchweitz. In anderen Bereichen sei der Engpass längst da, nicht nur was fehlende Neuwagen mangels Halbleitern angeht. Kühl sieht Buchweitz bei Ersatzteilen noch gut aufgestellt: „Bisher geht es, wir können uns in der großen Gruppe gut behelfen.“ Abgesehen von allem, was mit Halbleitern zu tun habe.

Pingel macht schon andere Erfahrungen. „Bei Ersatzteilen merkt man den Engpass.“ Von der Kupplung bis zum Luftfilter seien Teile mittlerweile ungewohnt mühselig zu ergattern. „Wir haben einige Karosserieteile, bei denen es Verzögerungen gibt – die auch gar nichts mit Halbleitern zu tun haben“, sagt Meyer. Zum Beispiel seien Stoßstangen nicht mehr über Nacht zu haben. „Bei Unfallinstandsetzungen machen wir erst Termine aus, wenn die Teile da sind – sofern das Auto fahrbereit und verkehrssicher ist.“

Zurück zur Reparatur? Kfz-Obermeister Stefan Pingel kommen inzwischen wieder Spurstangenköpfe und Gelenke unter die Finger, an denen er die Manschetten einzeln austauschen kann. Das sei während seiner Lehrzeit noch üblich gewesen. Doch lange Zeit musste das gesamte Teil ausgetauscht werden, obwohl nur an jener Manschette etwas war. Pingel würde es begrüßen, wenn wieder mehr in Richtung Reparatur statt Austausch in dieser Art möglich wäre. Das würde nicht kurzfristig die aktuellen Engpässe lösen, aber zumindest auf Dauer Ressourcen schonen und Müllberge nicht so stark aufhäufen. Auch Autofahrende können dazu beitragen, Verschleiß zu mindern, sagt Pingel. Vorausschauend fahren oder den Wagen bei Kurzstrecken mal stehen lassen spare nämlich nicht nur Sprit, sondern schone den Wagen. Am falschen Ende spart laut Pingel, wer sich im Internet billige Ersatzteile fraglicher Herkunft bestellt. Solche Angebote litten auch in Zeiten der Lieferengpässe keinen Mangel.

So eine Situation hat Meyer in seiner Karriere noch nicht erlebt. Klar, es habe vor einigen Jahren bei einem Modell mal zeitweise keine Türen gegeben, weil eine Produktionshalle ausgefallen war. Das sei mit der jetzigen Situation jedoch nicht zu vergleichen.

Viele Gründe für Lieferengpässe und Materialmangel

Corona-Beschränkungen, Fernfahrer-Mangel und explodierende Container-Preise: „Das ganze Thema ist tiefgehend und weitreichend“, sagt Buchweitz zu den Hintergründen. Vor allem bislang gefragte Billigprodukte aus Fernost seien nicht mehr rentabel zu verschiffen. Der Kühl-Chef stimmt die Gifhorner darauf ein, dass auch die Winterreifen in nicht mehr allzu ferner Zukunft – er spricht von Monaten – knapp sein werden. Der Vorrat sei irgendwann verbaut.

„Das Thema wird uns das ganze nächste Jahr noch beschäftigen“

Buchweitz sieht eine Situation voraus, die man in diesen Breiten in den vergangenen Jahrzehnten so nicht gekannt hat: Mangelwirtschaft. Man werde mit längeren Lieferzeiten leben und sich in Geduld üben müssen. „Das Thema wird uns das ganze nächste Jahr noch beschäftigen.“ So gelte bei den Winterreifen: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“

Von Dirk Reitmeister