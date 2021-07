Kellerbrand in Kästorf

Kästorf

Zu einem Kellerbrand im Waldweg in Kästorf wurden die Feuerwehren Kästorf und Gamsen am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehren kam bereits dichter schwarzer Qualm aus dem Kellereingang. Zum Glück hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute durch den Kellereingang in das Gebäude. Nach kurzer Suche entdeckten sie einen brennenden Kühlschrank in einem Kellerraum.

Viel Qualm: Feuer in Kästorf. Quelle: Bernd Behrens

Der Kühlschrank und die nähere Umgebung wurden abgelöscht, der Keller mit dem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Mit der Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte Brandnester und löschten diese ab. Im Einsatz waren 33 Feuerwehrleute unter Ortsbrandmeister Marco Brand, ein Rettungswagen stand zur Sicherheit bereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zur Schadenshöhe und Brandursache konnte noch nichts gesagt werden.

Von Bernd Behrens