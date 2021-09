Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Gifhorn am Samstagmorgen gemeldet

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn liegt am Samstagmorgen die 7-Tage-Inzidenz bei 71,1, ist also im Vergleich zu Freitag um 7,9 gesunken. Das Robert Koch-Institut meldet keine neuen Corona-Fälle, die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Gifhorn seit März 2020 liegt bei 6 565. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 126 Infektionen gemeldet. Auch die Zahl der Todesfälle verändert sich nicht, es sind 191 Personen an oder mit dem Virus verstorben.

Am vorigen Samstag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 60,9.

Das DIVI-Intensivregister vermeldet am Samstagmorgen nach wie vor vier Covid-19-Patienten, die auf der Helios-Intensivstation versorgt werden. Drei von ihnen werden invasiv beatmet.

Von der AZ-Redaktion