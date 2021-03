Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn bleibt in der Statistik des Landesgesundheitsamts bei 38,5, es gab – weil an Wochenenden wenig bis gar nicht getestet wird – keine Neuinfektion innerhalb eines Tages. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 68. Von den insgesamt 16 831 Tests gab es in 3 809 Fällen Corona-Infektionen.

Wie der Landkreis informiert, gibt es aktuell noch fünf Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen, betroffen sind Christinenstift und Hagenhof sowie die Seniorenresidenz Meine.

Das Helios-Klinikum Gifhorn hat laut DIVI-Intensivregister aktuell 13 Intensivbetten zur Verfügung, die komplett belegt sind. Bei vier Patienten handelt es sich um Covid-19-Patienten, zwei von ihnen werden invasiv beatmet.

Von der AZ-Redaktion