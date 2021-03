Keine Schwimmkurse im Kreis Gifhorn: „Es wird mehr Badeunfälle geben“

Landkreis Gifhorn

Leere Schwimmbäder und immer längere Wartelisten für Schwimmkurse – so langsam nimmt diese Entwicklung während der Corona-Pandemie beängstigende Ausmaße an. „Wir haben jetzt schon den zweiten Jahrgang, der keinen Kursus machen kann. Es wird immer mehr Kinder geben, die nicht schwimmen können. Es wird sicher bald mehr Badeunfälle geben“, sagt Silke Sawatzki von der Schwimmschule Fisch.

Auch kein Einzelunterricht erlaubt

Am Standort in Hillerse konnte zuletzt im März 2020 ein Kursus für Kinder stattfinden. Wann und wie es überhaupt weitergeht, weiß die Schwimmschul-Leiterin nicht. „Noch nicht einmal Einzelunterricht ist uns erlaubt. Das ist echt richtig schlimm.“

Grundschulen müssen mit Schwimmkursen aussetzen

Gänzlich vom Stundenplan gestrichen ist wie bei allen anderen Schulen auch das Schwimmtraining für Viertklässler an der Westerbecker Grundschule im bunten Dreieck. Sportlehrer Jörg Lüthe weiß aus Erfahrung, dass pro Klasse im Schnitt fünf Kinder nicht schwimmen können. Mit dem Training in der Allerwelle habe er es „meistens“ geschafft, dass jedes Kind den Bronze-Schein schafft. Seit den Sommerferien musste die Schule das Üben im Wasser aussetzen. Das werde vermutlich „auf absehbare Zeit“ auch noch so bleiben, bedauert Rektorin Dorothee Tietge.

Prognose: Im Juni könnte es erst wieder Kurse geben

Und genau da sieht Ralf Bettermann, Vorsitzender der DLRG Brome, inzwischen eine Gefahr: „Jetzt haben wir schon einen kompletten Jahrgang Nichtschwimmer, der uns möglicherweise durch die Lappen geht.“ So sehr sich die Ortsgruppe letztes Jahr auch bemüht habe während der Lockerungen im Sommer, so seien den Ehrenamtlichen die Hände gebunden gewesen – denn schon kam der zweite Lockdown. Seine Prognose: Im Juni könne es vielleicht weitergehen.

Die Wartelisten sind jetzt schon lang

Und dann komme das nächste Problem. Die Warteliste sei so lang, das könnten die Ehrenamtlichen kaum bewältigen. Dass der ein oder andere an Flüssen oder Seen auch ohne Schwimmkenntnis ins Wasser gehe, schätzt Bettermann als große Gefahr ein. Damit Eltern wenigstens ein paar Tipps bekommen, wie Kinder ans Wasser zu gewöhnen sind, sind die DLRG-Mitglieder Monika und Stephen Messerschmidt kreativ geworden und geben mit den Figuren Kati und Kalle auf YouTube ein paar nützliche Tipps für Eltern und Kinder.

„Riesenansturm“ in Edesbüttel erwartet

Auf Eltern, die das Schwimmenlernen der Kinder zumindest schon einmal vorbereiten, setzt auch Björn Krüger, Vorsitzender der DLRG Edesbüttel. „Im Sommer werden wir einen Riesen-Ansturm auf Kurse haben, das werden wir alleine nicht leisten können.“ Und so wächst auch in Edesbüttel die Warteliste weiter, „auch wenn wir aktuell noch gar nichts genau planen können. Es ist traurig.“

Von Andrea Posselt