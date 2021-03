Landkreis Gifhorn

Es sieht weiter düster aus für die Veranstaltungsbranche: Laut Bund-Länder-Beschluss vom Mittwoch wird erst am 22. März darüber entschieden, wann und in welchem Rahmen Feste, Konzerte und Co. wieder stattfinden dürfen. Marcus Ritter, Veranstaltungstechniker und DJ aus der Sassenburg und seit vielen Jahren erfolgreich im Geschäft, hat das sofort zu spüren bekommen – schon am Donnerstag wurden ihm die nächsten Termine abgesagt.

Bis zur Jahresmitte läuft nichts mehr, das kann Marcus Ritter schon heute sagen. „Das ist schade. Aber es geht nicht anders“, äußert er Verständnis dafür, dass die Veranstaltungsbranche bei den Corona-Lockerungen weiter hinten an steht. Denn feiern habe auch mit Freiheit zu tun – und diese zu gewähren, sei derzeit schwierig.

Marcus Ritter hat schon für viele bekannte Bands und auf großen Festen gearbeitet

Marcus Ritter ist mit seiner Firma Kampu-Light seit Jahren ein gefragter Mann in der Branche, hat für Größen wie Silbermond, Billy Idol, Revolverheld, Torfrock, Boss Hoss oder die Hermes House Band gearbeitet. Auch auf Messen und Galas, auf Schützen- und Stadtfesten und als DJ arbeitet er – wenn Corona das nicht gerade unmöglich macht. Der Lockdown und die Absage aller Veranstaltungen treffen ihn hart, wenn auch nicht so hart wie manchen seiner Kollegen. Zwar hat er einen Hauptberuf außerhalb der Veranstaltungsbranche, die Einnahmen aus dem Zweitberuf sind aber trotzdem einkalkuliert. Schließlich ist Ritter seit mehr als 20 Jahren dabei. Und wusste, womit er finanziell rechnen kann. Bis Corona kam.

Obwohl er grundsätzlich Verständnis für den Veranstaltungs-Lockdown hat, sagt er, der in Branche gut vernetzt ist: „Wirtschaftlich gesehen ist es eine Katastrophe.“ Viele seiner Kollegen seien Solo-Selbstständige oder kleine Einzelunternehmer. Die November-Hilfen seien zum Teil noch nicht ausgezahlt. Von den Monaten danach ganz zu schweigen. „Viele kriegen nicht mal mehr ihren Kühlschrank voll. Die brauchen das Geld“, sagt Ritter.

Die „Night of Light“ war schon im vergangenen Jahr ein Alarmsignal der Branche

Schon im Juni des vergangenen Jahres hatte sich der Sassenburger zusammen mit vielen anderen aus der Veranstaltungsbranche an der „Night of Light“ beteiligt, in der Gebäude rot angestrahlt wurden – als Alarmsignal und Hilferuf der Veranstaltungsbranche. Von den Menschen vor Ort habe es darauf zwar ein positives Echo gegeben. Bei der großen Politik habe die Aktion aber nichts bewirkt, und das obwohl mehr als 9 000 Gebäude in ganz Deutschland angestrahlt worden seien. Eigentlich ein starkes Signal. „Aber es kam nicht an. Die finanziellen Hilfen müssen schneller fließen“, sagt Ritter.

Ideen für kleine Veranstaltungen bei regional niedrigen Inzidenzzahlen gebe es. Aber auch die brauchen Vorlaufzeit. Man muss planen können – und das geht derzeit nicht. Zumindest bis Mitte des Jahres, sagt Marcus Ritter.

Von Christian Albroscheit