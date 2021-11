Landkreis Gifhorn

Nicht in jeder Hinsicht war der Monat November trübe – die Agentur für Arbeit meldet für den Geschäftsstellenbereich Helmstedt einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. „Das freut uns natürlich, andererseits schauen wir derzeit wieder besorgt auf die weitere Entwicklung“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit – er bezieht sich darauf, dass die Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten erfahrungsgemäß saisonal bedingt steigt. „Aber inwieweit sich die Pandemie wieder zusätzlich auf den Arbeitsmarkt auswirken wird, müssen wir jetzt beobachten.“

Im Landkreis Gifhorn ist die Zahl der Arbeitslosenquote im Vergleich zum November 2020 um 0,5 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gesunken. In absoluten Zahlen: 57 Personen weniger als im Oktober waren arbeitslos gemeldet, nämlich 3 760. „Das waren 450 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr“, heißt es im Bericht der Agentur. 696 Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises haben sich im November neu oder erneut arbeitslos gemeldet, vor einem Jahr waren es 697. 736 Personen haben ihre Arbeitslosigkeit beendet – das sind 128 weniger als im November des vergangenen Jahres.

112 mehr freie Stellen als vor einem Jahr

Bei den gemeldeten Stellen ist die Zahl leicht gesunken – um 28 auf 1 168 –, allerdings liegt sie um 112 höher als im Vorjahresmonat. Neu gemeldet wurden im November 213 Arbeitsstellen. Das sind 41 mehr als vor einem Jahr.

Die Agentur für Arbeit nimmt auch die Entwicklung des bisherigen Jahres in den Blick. Danach gab es seit Januar 7 643 Arbeitslosmeldungen, 976 weniger als zwischen Januar und November 2020. 8 025 Menschen haben sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet, 65 weniger als im Vorjahr. Freie Arbeitsstellen wurden der Agentur seit Januar 2 778 gemeldet, ein Zuwachs von 284 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Menschen mit Behinderung profitieren von sinkender Arbeitslosigkeit

„Wir freuen uns, dass auch die Gruppe der Menschen mit Handicap von der sinkenden Arbeitslosigkeit profitiert hat“, sagt Steinmann. „Im November verzeichneten wir 390 arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung in unserem Agenturbezirk, das waren rund 12 Prozent weniger als im Vorjahr.“ Im Landkreis Gifhorn hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung von 177 im September zu 157 im Oktober und 158 im November entwickelt, im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 9,7 Prozent gesunken.

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember möchte die Agentur das Augenmerk einmal mehr auf diese Personengruppe lenken und richtet einen Appell an die Unternehmen: „Bitte binden Sie auch weiterhin und verstärkt Menschen mit Behinderungen in die Auswahlprozesse ein. Unsere speziell geschulten Beratungsfachkräfte informieren Sie gern zu individuellen Unterstützungsangeboten und Lösungen, sofern Anpassungen am Arbeitsplatz erforderlich sein sollten.“

Von der AZ-Redaktion