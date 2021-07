Kein Termin erforderlich: Landkreis bietet einen Impftag mit Janssen an

Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat dem Gifhorner Impfzentrum kurzfristig 100 Dosen des Impfstoffs „Janssen“ der Firma Johnson & Johnson zur Verfügung gestellt. Die Kreisverwaltung hat den verfügbaren Impfstoff für Donnerstag, 15. Juli, im Impfzentrum in der Stadthalle eingeplant. Der Impfstoff ist bei Personen im Alter von 18 Jahren und älter zugelassen.

Bürgerinnen und Bürger können an diesem Tag zwischen 8 und 16 Uhr ohne Termin in die Stadthalle kommen, um sich impfen zu lassen, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Mitgebracht werden muss ein Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis sowie bei Vorhandensein der Impfpass.

„Dieser Impftag mit Janssen ist eine super Möglichkeit für Kurzentschlossene“

„Im Sinne der Pandemiebekämpfung wollen wir so viele Menschen so schnell wie möglich impfen“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Dieser Impftag mit Janssen ist eine super Möglichkeit für Kurzentschlossene, ihre Corona-Impfung zu erhalten und somit vollständig geschützt ihren Urlaub anzutreten.“ Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) ist für den Impfstoff von Johnson & Johnson bereits eine einzige Impfung ausreichend, 14 Tage danach gilt die Person als vollständig geimpft.

Ausreichend Impfstoff vorhanden: Die Warteliste im Landkreis Gifhorn ist abgearbeitet. Quelle: Sebastian Preuß

Darüber hinaus stehen mit Blick auf die Lieferankündigungen des Landes Niedersachsen ab Montag, 12. Juli, auch wieder ausreichende und kurzfristige Impftermine für die mRNA-Impftstoffe von BioNTech und Moderna zur Verfügung. Die Anmeldung ist ausschließlich über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter: https://www.impfportal-niedersachsen.de/ oder über die zentrale Impfhotline (08 00) 99 88 665 möglich.

Zeitweise standen mehr als 14.000 Personen auf der Warteliste

Durch neue Lieferzusagen für weiteren Corona-Impfstoff seitens des Landes Niedersachsen konnte das Gifhorner Impfzentrum die lange Warteliste abarbeiten: Zeitweise standen mehr als 14 000 Personen auf der Warteliste, aktuell sind es noch 250. „Es ist wichtig, dass die Impfkampagne weiter Fahrt aufnimmt“, sagt Ebel. „Die Aussicht auf verlässliche Impfstofflieferungen für unser Impfzentrum ist nun wieder deutlich besser als noch vor ein paar Wochen.“ Deshalb seien kurzfristige Impftermine ohne lange Wartezeiten sowohl im Impfzentrum als auch bei den Hausärzten möglich.

Ebel hofft, dass die aktuell sinkende Nachfrage nach Impfterminen nicht dazu führt, dass es im Landkreis demnächst ein Überangebot von Impfstoff gibt. Laut RKI sei eine Herdenimmunität erreicht, wenn 85 Prozent der Zwölf- bis 59-Jährigen sowie 90 Prozent der über 60-Jährigen durchgeimpft sind. Bis dahin rechnet die Kreisverwaltung damit, dass sich die Infektionswellen im Zyklus der Jahreszeiten wiederholen. Ebel: „Aktuell sind wir in der günstigen Lage, ausreichend mit Impfstoff versorgt zu sein.“ Nun komme es darauf an, den Impfstoff auch verimpfen zu können, um wieder ein Leben wie vor der Pandemie führen zu können.

Eine Impfung minimiert das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung

Die Corona-Schutzimpfung verhindere nicht, dass sich eine Person mit dem Virus infiziert. Das bedeutet, dass man sich trotz vollem Impfschutz anstecken und auch positiv getestet werden kann. Die Impfung minimiert aber das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Außerdem sei eine infizierte Person nicht mehr so hoch ansteckend. Vollständig geimpfte Personen übertragen das Virus somit nicht mehr so einfach an ihre Mitmenschen.

Von der AZ-Redaktion