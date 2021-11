Kein Telefon, kein Internet: Mehr als 400 Vodafone-Anschlüsse in Gifhorn betroffen

Gifhorn

Und plötzlich ging in Sachen Telefonie und Internet-Surfen nichts mehr: 425 Kundinnen und Kunden von Vodafone sind seit Mittwochnachmittag in Gifhorn von einer Störung betroffen. Schuld ist nicht der Kommunikationsanbieter. Es gibt einen anderen Grund für den Netzausfall in Privathaushalte und auch Unternehmen.

Konzernsprecher Volker Petendorf bestätigt die Netzpanne. Vodafone habe seit Mittwoch, 24. November, um 16.44 Uhr eine lokale Störung in einem kleinen Teil seines Festnetzes im Bereich Gifhorn. „Betroffen sind bis zu 425 Kunden, die vorübergehend nicht im Internet surfen und auch nicht im Festnetz telefonieren können, Ursache ist ein Kabelschaden auf dem Glasfaserstrang, über den diese Haushalte und Betriebe an das Vodafone-Festnetz angeschlossen sind“, so Petendorf. „Dieser Schaden entstand durch Dritte – bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hat.“

Tiefbau- und Spleißarbeiten zwingend erforderlich

„Zur Behebung der Störung sind Tiefbauarbeiten und Spleißarbeiten zwingend erforderlich. Diese sind aufgrund der starken Beschädigung des Hauptkabels in der Planung und Ausführung leider sehr aufwändig“, sagt Petendorf. „Unser örtlicher Dienstleister hat sofort nach Bekanntwerden der Störung damit begonnen, die genaue Schadstelle zu ermitteln, das Konzept für die Reparatur zu erstellen und die Tiefbauarbeiten durchzuführen“, versichert Petendorf. Diese seien am Donnerstagvormittag gestartet. „Die ersten der 425 betroffenen Kunden können das Festnetz wieder vollständig nutzen“, so der Konzern-Sprecher, im Laufe des Donnerstags soll alles erledigt sein.

„Wir bitten die betroffenen Kundinnen und Kunden um Entschuldigung für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Wiederherstellung eines zerstörten Kabelstrangs geht, sondern um Kundschaft, die – gerade in Zeiten von Home Office – klare Kommunikationsbedürfnisse hat und den Anschluss an das Festnetz von Vodafone wünscht und benötigt“, weiß der Unternehmenssprecher.

Von Uwe Stadtlich