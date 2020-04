Kein Schützenfest im Landkreis: So läuft es mit Doppel-Königen und Plan B

Landkreis Gifhorn

Corona macht auch vor dem Schützenwesen im Landkreis Gifhorn nicht halt. Die weit mehr als 8000 Mitglieder sind aktuell zum Stillstand verdammt. Kein Schießbetrieb, keine Zugversammlung, keine Bälle, keine Schützenfeste – „das sind auch große Einschnitte für die Dorfgemeinschaften“, sagt Uwe Weimann, Vorsitzender des Kreisverbandes. Ist der König 2019 nun automatisch in zweiter Amtszeit auch König 2020? „Das entscheidet jeder Verein für sich. Der Verband empfiehlt, dass das so ist.“ Er denkt auch daran, was an der Absage der Feste dranhängt. Festzeltbetriebe, Getränkelieferanten – „das ist hart für alle, aber leider geht es nicht anders“.

Ein bisschen Schützenfest-Flair in Wahrenholz

Genau daran denken gerade auch die Wahrenholzer Schützen und haben sich etwas Besonderes einfallen lassen – ein „Schützenfestalternativheimpaket“. Eigentlich hätte Wahrenholz Anfang Juni Schützenfest gefeiert. „Erst haben wir als Plan B daran gedacht, es im September nachzuholen. Doch das war uns zu unsicher“, berichtet Vorsitzender Rolf-Dieter Schulze. Aber einfach nur ausfallen lassen? „Die Leute werden an den Tagen mit blutendem Herzen zu Hause sitzen – so kamen wir auf die Idee, eine Aktion zu starten.“ Dafür werden gerade Filme und Fotos der letzten 15 Schützenjahre gesichtet und zusammengestellt. Weitere Schützenfest-Renner sollen mit ins Paket, das es ab 4. Mai zu kaufen gibt. Trübsal jedenfalls wollen die Wahrenholzer nicht blasen und schauen schon zuversichtlich darauf, vom 27. bis 30. Mai 2021 endlich wieder Schützenfest feiern zu können.

„Das Highlight des Jahres“ fällt aus

Sämtliche Vorbereitungen fürs Traditionsfest waren auch beim Schützenverein Müden-Dieckhorst getroffen. „Nun muss das Highlight des Jahres ausfallen“, sagt Vorsitzender Andreas Wietfeld mit Bedauern. Den Humor will er aber nicht verlieren: „Die Scheiben haben ja das richtige Datum, sie sind nun erst einmal eingemottet.“ Der Verein fällte bereits eine klare Entscheidung, dass der Schützenkönig 2019 nun einfach ein weiteres Jahr in Amt und Würden bleibt. Um nun eventuelle Verpflichtungen in zweiter Runde auch in finanzieller Hinsicht wuppen zu können, „will der Verein dann unter die Arme greifen“, so Wietfeld. In der Stadt Gifhorn ist noch nicht ganz raus, ob Andreas Erhardt vom USK automatisch Doppel-Schützenkönig für 2019 und 2020 ist. „Hier laufen gerade die Abstimmungen zwischen USK und BSK“, erklärt Thomas Reuter vom BSK. Die Tendenz gehe dahin. „Denn er konnte ja noch nicht mal seine Königseiche pflanzen und Verpflichtungen nachgehen.“

Das wäre wie in den Ortschaften des Landkreises auch ein historischer Moment, den es zuletzt wegen des Zweiten Weltkrieges in Gifhorn gab. Wilhelm Fricke errang vor Beginn des Krieges die Königswürde, erst 1950 wurde wieder ein neuer König ausgeschossen. Um die wertvolle Königskette vor den Alliierten zu schützen, vergrub er die Kette in einer Dose im Garten. So lange wird Corona vermutlich nicht das Schützenwesen lahm legen, da ist Reuter optimistisch. „Vielen fehlt es jetzt schon. Einige schicken sich schon Fotos und Videos vom Schützenfest zu. Unheimlich, dass es kein Schützenfest geben wird.“

Dann wird eben jetzt renoviert

Auch die Wilscher Schützen haben nun noch einmal offiziell gemacht, was die Stadt bereits verkündete. Das für Anfang Juni geplante Fest ist abgesagt. Ob der Schießbetrieb im September starten kann, sei ungewiss. „Da nicht klar ist, wann die Sperre für Großveranstaltungen wieder aufgehoben wird, werden auch keine Nachfolgetermine der Veranstaltungen geplant.“ Damit geht der amtierende Schützenkönig Ralf Melzer mit seiner Königin Heidrun in die zweite Amtszeit. Der müsse nun aber nicht noch einmal die Kosten im Rahmen seiner Verpflichtungen stemmen, etwa das erneute Freibier beim Majestätenball. „Da werden wir schon drauf achten“, sagt Vorsitzender Frank Weichert.

Wenigstens ein Gutes kann Weichert der Corona-Zeit abgewinnen: „Wir wollen jetzt anfangen, das Schießheim zu renovieren. Dazu kommen wir im normalen Betrieb nicht.“

Von Andrea Posselt