Die Autofahrer sind genervt: In unmittelbarer Nähe der Real-Kreuzung lässt die Stadt seit dem Sommer zwei Bushaltestellen umbauen. Absperrbaken behindern den Verkehr auf der Braunschweiger Straße. Bauarbeiter sind jedoch seit Tagen nicht zu sehen. Weil Material fehlt, ging es in den letzten Wochen nicht voran.

Modern gestaltet, sicher, barrierefrei und auch für Sehbehinderte geeignet: Die Baumaßnahme auf der Braunschweiger Straße ist Bestandteil eines Programms, in dem es darum geht, bis spätestens zum Jahr 2022 alle Haltestellen im Gifhorner Stadtgebiet barrierefrei umzuwandeln. Anfang August beschrieb Gifhorns Stadtverwaltung Details des Projekts unweit der Real-Kreuzung. Damals wurde die Fertigstellung noch für Mitte September angekündigt. Daraus wurde jedoch nichts.

Lieferprobleme wirbeln Terminplan durcheinander

„Die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Eyßelheideweg haben sich leider um drei bis vier Wochen verzögert“, räumt Stadt-Sprecherin Annette Siemer ein. Der Grund dafür seien Lieferprobleme der sogenannten Kasseler Borde. Diese Borde sind Betonprofile, die an Haltestellen für sogenannte Niederflurfahrzeuge als Randsteine Verwendung finden.

Durch dieses Lieferproblem habe der Terminplan für die Herstellung der Betonfahrbahn nicht gehalten werden können, so Siemer. „Ein weiterer Grund für die lange Herstellungszeit ist, dass der Beton in den Busbuchten 28 Tage abbinden muss“, erläutert die Sprecherin der Stadt. Beide Bussteige würden nun jedoch bis Ende der Woche fertiggestellt. Sie könnten nächste Woche in Betrieb gehen und von den Bussen angefahren werden, versichert Siemer.

Insgesamt gibt es in Gifhorn 232 Bussteige – in der Regel hat eine Haltestelle zwei Bussteige: 77 dieser Haltepunkte sind bereits behindertengerecht umgebaut worden. „Bis Ende 2020 kommen noch 14 Bussteige dazu“, verweist Siemer darauf, dass es sich die Stadt zum Ziel gesetzt hat, „zehn bis zwölf Bussteige jährlich zu erneuern“.

Haltestellen-Umgestaltung kostet eine Menge Geld

Die Sache ist jedoch nicht billig: Die Umgestaltung eines normalen Bussteiges kostet den Steuerzahler rund 30 000 Euro. „Die Kosten für Haltepunkte an Hauptverkehrsstraßen mit großräumigen Nebenanlagen liegen sogar bei etwa 50 000 Euro“, nennt Siemer weitere Zahlen. „Ausnahmen bilden Umsteigepunkte“, geht die Stadt-Sprecherin auf die laufende Baumaßnahme der Haltestelle Eyßelheideweg an der Braunschweiger Straße ein. Überall dort, wo zwei Busse zeitgleich in einer Busbucht stehen müssen, würde die barrierefreie Umgestaltung sogar stattliche 250 000 Euro kosten.

Für die Stadt gibt’s jedoch eine kräftige Finanzspritze: Bezuschusst werden 87,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten – davon trägt das Land 75 Prozent, der Regionalverband ist mit 12,5 Prozent dabei.

