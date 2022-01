Gifhorn

Wenn es ums digitale Lernen geht, ist die IGS Gifhorn schon seit Jahren ein Vorreiter. Nun nutzt die Schule Internet und Co. für ein besonderes Projekt, zwei Gehilfen in Form von Stofftieren gehören dazu. Im Jahrgang 7 läuft gerade ein Austausch mit einer französischen Schule. Und weil aktuell keine direkten Besuche möglich sind, hat Lehrerin Larissa Schmidt eine putzige Idee ins Rollen gebracht.

Idee: Eine fremde Kultur nicht nur aus Büchern kennenlernen

Die Lehrkraft für Französisch und Englisch ist neuerdings auch Europaschule-Beauftragte. Sie selbst weilte als Fremdsprachenkorrespondentin vor einigen Jahren in Frankreich, kennt aus dieser Zeit das Collège Jean-Baptiste Corotin der Pariser Banlieue Le Raincy.

Damit die Gifhorner Schülerinnen und Schüler nicht nur aus Büchern die französische Sprache und Kultur lernen, initiierte sie folgende Aktion: Die Schulen schicken sich gegenseitig ein Stofftier, das dank der Kinder möglichst viel vom Alltag und kulturellen Leben der jeweils anderen Stadt erlebt. „Die Kinder finden das super, waren von Anfang an von der Idee begeistert“, sagt Larissa Schmidt.

Zwei Stofftiere sind stellvertretend als Austauschschüler unterwegs

Ein erstes Kennenlernen der Kinder fand über Videos statt. So bildeten sich Brieffreundschaften. In Gifhorn stimmten die Jungen und Mädchen für das Stofftier „Kikaninchen“, die Schülerschaft in Frankreich wählte einen Plüsch-Fuchs und schickte diesen nach Gifhorn. Die Stofftiere sind nun seit einigen Tagen quasi stellvertretend als Austauschschüler unterwegs.

Die Idee: „Jedes Kind nimmt das Stofftier mit nach Hause und schreibt in Deutsch etwas.“ Etwa wie Weihnachten gefeiert wird – „das kennt man dort nicht so“, erklärt die Lehrerin. Auch über ihre Hobbys, den Schulalltag und vieles mehr können die Gifhorner die Brieffreunde in der Nähe von Paris unterrichten. Dasselbe Prinzip verfolgen auch die Jungen und Mädchen in Frankreich. Sie nehmen das Gifhorner Kikaninchen mit in ihren Alltag, schreiben auf Französisch etwas dazu ins Austausch-Tagebuch.

Nächstes Ziel: Kennenlernen in Videos

In einer vierten Phase sollen in Kürze in Gruppen Videos gedreht werden, in denen die Kinder sich gegenseitig in der Fremdsprache ihre Stadt, Schule, ihr Zimmer, ihre Hobbys und anderes vorstellen. Hierdurch soll der interkulturelle Austausch noch verstärkt werden. In Phase fünf sollen anschließend die Reisetagebücher umfassend ausgewertet und ein Feedback sowie Interviewfragen an die andere Lerngruppe formuliert werden.

Wunsch: Ein echtes Treffen der Kinder

Und wenn es dann irgendwann einmal die Corona-Lage zulässt, würde sich nicht nur Larissa Schmidt freuen, dass sich die Jungen und Mädchen auch einmal wirklich treffen. „Kennengelernt haben sie sich ja dann schon ein bisschen.“

Von Andrea Posselt