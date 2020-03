Elena Delliponti zeigt „Wurzelfrei zu Hause“

Gifhorn

20 Werke in den verschiedensten Größen und Farben von der Künstlerin Elena Delliponti können Besucher nun bis zum 15. April im Kavalierhaus in Gifhorn begutachten. Bei der Eröffnung am vergangenen Donnerstag stellte die Künstlerin ihre Ausstellung „Wurzelfrei zu Hause“ vor.

Wo ihr Zuhause ist

Die Werke aus mehr als fünf vergangenen Jahrzehnten spiegeln die Vergangenheit der Künstlerin wider. Denn Elena Deliponti ist vor 30 Jahren aus Bulgarien nach Deutschland gezogen und hätte nie gedacht, dass sie hier einen Ort finden würde, den sie Zuhause nennen kann. „Doch irgendwann habe ich erkannt, dass mein Zuhause der Ort ist, wo meine Liebsten sind“, erklärte die Künstlerin.

Gemalte Einflüsse

Somit haben ihre Bilder auch kein Konzept, sondern es sind Einflüsse aus ihrem Leben, die sie inspiriert haben. „Meine Bilder würde ich als persönlich und universell bezeichnen. Sie sind Fragmente der Erfahrungen meines Lebens, geprägt von immer wiederkehrenden Fragen, die sich Menschen auf dem Weg zu sich selbst stellen. Mein Wunsch ist es, mich durch meine Kunst mit den Menschen zu verbinden, auszutauschen, zu diskutieren und mich von ihnen inspirieren zu lassen.“

Ein breites Spektrum

Die Musikerin und freischaffende Künstlerin lebt und liebt in Gifhorn – ihr Zuhause: wurzelfrei. Jedoch tief verwurzelt ist ihre Liebe zur Kunst. Doch war das schon immer so? Als Teenager unternahm sie erste künstlerische Schritte, beispielsweise entwickelte sie unter ihrem Pseudonym Hella Plov nach und nach neue Kunstwerke, ihre malerische Handschrift ist von großer Virtuosität geprägt. Das Spektrum Dellipontis stilistischer Ausdrucksform reicht über expressiv-farbige Abstraktionen bis hin zu monochrom figürlichen Kompositionen.

Die Botschaft der Bilder

Diese Kompositionen geben die unterschiedlichen Nuancen von Empfindungen wieder. Was man bei genauem Hinsehen auf die Bilder auch erkennt: Instrumente, Tiere oder einfach versteckte Messages, die man auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt, tauchen auf.

Gespräche mit der Künstlerin

Dies nahmen auch die vielen Gäste bei der Vernissage so wahr. Bei einem kleinen Büfett konnten sie sich Eindrücke über die Werke verschaffen, zu zwei Gemälden sich auch Audiodateien anhören und somit die Geschichte hinter dem Werk erfahren, außerdem bestand die Möglichkeit, sich direkt mit der Künstlerin zu unterhalten – ein Angebot, das auch viele Gäste wahrgenommen haben. Für eine lockere Stimmung sorgte außerdem ein Gitarrenspieler, der leise im Hintergrund für passende Musikimpulse sorgte.

Von Mette Engel