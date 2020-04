Kaum eröffnet, wieder zu: „Eine Katastrophe“

Gifhorn

Voller Elan war Manuela Henning auf den großen Moment zugesteuert, am 7. März feierte sie stolz die Neueröffnung ihres Ladens „Ela's Art" im Steinweg. Ausgefallene Damenmode sowie eigene Beton-Kreationen präsentiert sie auf 100 Quadratmetern. Monate der Vorbereitung und der Innenausbau in Eigenregie lagen hinter ihr. Ware hatte sie bereits im August letzten Jahres geordert. „Das hat natürlich auch viel Geld gekostet", sagt die Gamsenerin. Wie goldrichtig ihre Entscheidung war, zeigte sich mit der Eröffnung. „Es war ganz, ganz toll. Die erste Woche lief gleich gut." Doch dann kam Corona.

Dankeschön für Gutscheinkäufer

Seit 14. März ist „Ela's Art" - wie alle anderen Geschäfte auch - geschlossen. Für die Jung-Geschäftsfrau „ganz schön böse". Nach dem Schock reagierte sie schnell. Bei Facebook wirbt sie dafür, Gutscheine für die Zeit nach Corona zu kaufen. Wer 25 Euro investiert, erhält eine selbst genähte Tasche im Ela-Stil. Eigentlich war jetzt das Nähen eigener Kleider-Kreationen angesagt. „Aber das geht nun leider nicht", hat das Nähen der Dankeschön-Taschen Vorrang. Der Optimismus ist groß, dass ihr Laden den Neustart nach Aufhebung der Corona-Bestimmungen übersteht. Eine Förderung bei der N-Bank sei beantragt. „Ich hoffe, dass mir da geholfen wird."

Freude aufs Wiedersehen

Auch Peter und Brigitte Becker hätte es bitterer kaum treffen können. Sie hatten erst vor Kurzem am Cardenap das Haus der Bibel, eine christliche Buchhandlung, eröffnet. Kaum angefangen, zwang sie die Corona-Krise zur vorübergehenden Schließung. Wie es weiter geht? Klare Botschaft der Beiden bei Facebook: „Es kommt der Tag, da dürfen wir unsere Kunden in unserem Laden wieder begrüßen. Haltet durch. Wir freuen uns auf Euch."

„Das war ganz schlimm für uns“

Bitter auch die Situation für die Gifhorner Eisdielen. Familie De Rocco von Eis Coletti erholte sich seit November von einer harten Saison, war gerade wieder in den Betrieb eingestiegen, als Corona den Alltag in Gifhorn auf den Kopf stellte. „Wir hatten erst 17 Tage auf. Das war ganz schlimm für uns", sagt Giovanna De Rocco. Inzwischen gibt es einen kleinen Lichtblick, die Zeit zu überbrücken. Coletti bietet einen Liefer- und Abholservice, in kontaktloser Form sei das erlaubt.

„Eine Katastrophe “

So praktiziert das auch Giovanni Giacomel. Auch er und sein Team war gerade nach der Winterpause wieder startklar für die Saison, als alles anders wurde. „Eine Katastrophe", sagt der Eisdielen-Chef. Der Abhol- und Bringdienst bringe gerade einmal ein Zehntel des normalen Umsatzes. Und dann lacht er beim Erzählen los. „Nur mit Lachen kann man das gut überstehen, alles andere ist nicht gut."

Von Andrea Posselt