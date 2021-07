Gifhorn

Die Tage des Real-Marktes am Eyßelheideweg in Gifhorn sind gezählt. Kaufland steht in den Startlöchern. An zwei Tagen steht eine Schließung des Marktes bevor. Doch der Umbau wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

„Wir werden die Real-Filiale in Gifhorn wie geplant zum 26. Juli übernehmen“, heißt es in der Kaufland-Pressestelle. An jenem Montag und dem darauf folgenden Dienstag, 27. Juli, bleibt die Filiale geschlossen. An diesen beiden Tagen beliefert Kaufland sie mit neuer Ware, baut die Obst- und Gemüseabteilung um, tauscht die Waagen- und Kassensysteme aus und erneuert die Kundeninformation. „Bereits am Mittwoch, 28. Juli, können die Kunden in der neuen Kaufland-Filiale in Gifhorn einkaufen.“

Zur Galerie Bald ist Real am Eyßelheideweg Kaufland: Die Umwandlung steht kurz bevor, und Mieter wie der Expert-Markt von Jasmin Royer erwarten vom neuen Partner eine gewisse Zugkraft.

In den folgenden Wochen baut Kaufland entsprechend dem aktuellen Kaufland-Konzept niedrige, komfortable Regale, Kundenleitsystem sowie energiesparende Technik ein. Das passiert im laufenden Betrieb.

„Die Verträge mit allen bisherigen Mietern laufen weiter“, teilt Kaufland weiter mit. „Die Fachgeschäfte werden weiterhin im Einkaufszentrum vertreten sein. Unser Ziel ist es, die bisherigen Mieter bei der Umsetzung neuer Konzepte zu unterstützen.“

Expert: Bloß nicht die Rolltore unten lassen

Einer der Partnerbetriebe ist der Expert-Markt von Jasmin Royer. Bei ihr ändert sich nichts. Die Konzession bleibe im Haus, der Mietvertrag laufe ungestört weiter. Royer plant nicht, die Schließung von Kaufland und die Arbeiten dort zu nutzen, um selber umzubauen. „Wir hatten so lange geschlossen wegen des Lockdowns. Wir werden alles tun, nur nicht die Rolltore unten lassen.“

Was bietet Kaufland? Das Einkaufszentrum am Eyßelheideweg besteht seit 1998. 23 Jahre Real gehen nun zu Ende. Wer ist der neue Betreiber Kaufland? Bundesweit betreibt Kaufland über 680 Märkte und beschäftigt mehr als 72 000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Ergänzt wird dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware.

Royer blickt optimistisch in die Zukunft des Standorts Eyßelheideweg. Schon der Real-Standort sei erfolgreich gewesen. Mit Kaufland ziehe nun ein starker Publikumsmagnet ein, was sich in anderen Städten bereits gezeigt habe. Das werde sich auf den ganzen Einzelhandelsstandort Zickenstadt auswirken: „Ich glaube schon, dass das für Gifhorn nicht schlecht ist.“

Noch keine konkreten Aussagen zur Zukunft des Personals

„Gemeinsam mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen von Real werden wir die Filiale erfolgreich weiter betreiben“, schreibt Kaufland zum Thema Personal. Näher geht das Unternehmen auf die Zukunft der 170-köpfigen Mitarbeiterschaft noch nicht ein.

Von Dirk Reitmeister