So weit sind die Bauarbeiten am Katzenbergknoten

Gifhorn

Die Arbeiten am Katzenbergknoten in Gifhorn kommen bislang ungeachtet vom Coronavirus voran. Das teilt die Stadt Gifhorn auf AZ-Nachfrage mit. Auch vor Ort ist zu sehen, dass die Bauarbeiter tätig sind.

Die erste Gabionenwand, die obere, steht schon an der Südflanke des Katzenbergs. Und auf mehr als 100 Metern ist der neue Bordstein am Calberlaher Damm bis rein in die neue Fahrbahn im Nordosten des Kreisels verlegt. Dessen Schotterbett ist auch schon zu erkennen. Am Calberlaher Damm ist es jetzt noch etwas enger geworden als zu Beginn der Bauarbeiten. Es steht pro Richtung nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung.

Eine Asphaltfräse zermalmt den Rand der alten Fahrbahn und die Tragschicht – begleitet von Bauarbeitern, die Asphaltbrocken von der übrigen Fahrbahn fegen. Es ist Vormittag, der Verkehr auf dem Calberlaher Damm überschaubar. Als die Fräse zur Bergstraße rollt, um auf dem Tieflader einzuparken, entsteht nicht einmal ein Stau. Hat der Corona-Shutdown den Verkehr lahm gelegt? „Nicht wirklich“, winkt ein Bauarbeiter ab. In den Stoßzeiten rollen um ihn herum offenbar immer noch genug Fahrzeuge, so dass er auf der Hut sein muss.

„Die Arbeiten liegen im Plan“

Derweil beobachten ein Rentner und eine Mutter mit Kleinkind – bei gebührendem Abstand dieser beiden Parteien zueinander – die Bautätigkeiten. Eine Rentnerin kommt vorbei geradelt. „Das sieht doch schon ganz gut aus.“ So ähnlich bewertet das auch Rathaus-Sprecherin Annette Siemer: „Die Arbeiten liegen im Plan.“

Versorger versenken jetzt ihre Leitungen

Dort, wo der neue Bordstein bislang endet, stehen schon Stapel weiterer zu verlegender Steine bereit. In den kommenden Tagen sollen die Bauarbeiter auch den Hang hinter der Gabionenmauer auffüllen. Fällig sind jetzt auch Arbeiten des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebs der Stadt (ASG) und der Versorger: Sie werden Versorgungsleitungen in den südlichen Nebenanlagen des Lehmweges und in den östlichen des Calberlaher Damms verlegen sowie die Entwässerung des östlichen Calberlaher Damms herstellen.

Bislang noch kein Corona-Ausfall

Zumindest bei den Bauarbeiten bekomme die Stadt noch keine Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren, sagt Siemer. Der Baufachbereich hofft, dass das möglichst lange so bleibt, ist sich aber auch bewusst: „In der derzeitigen Gesamtsituation ist es nicht auszuschließen, dass Baubeteiligte ausfallen könnten.“

Von Dirk Reitmeister