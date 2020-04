Katzenbergknoten: So kommen die Bauarbeiten am Gifhorner Lehmweg voran

Gifhorn

Die einen klopfen auf den Stein, die anderen auf Holz: Bislang hat die Corona-Krise laut Stadt Gifhorn noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Bauarbeiten am Katzenbergkreisel. Das Rathaus sieht sich mit seinem Großprojekt im Zeitplan. Vor Ort kann auch der Laie einen gewissen Baufortschritt erkennen.

Der Innenkreis des künftigen Kreisels ist schon abgesteckt: Zwei Kreise Bordsteine sind verlegt. Zeitgleich laufen erste Asphaltarbeiten auf dem Calberlaher Damm zwischen Lehmweg und Dannenbütteler Weg. Abgesehen von der einen oder anderen Zigarettenpause geht es offenbar voran am Katzenbergknoten. Die obere Gabionenwand am Katzenberghang oberhalb des ehemaligen Parkplatzes zeigt sich bereits in ihrer vollen Pracht. Darunter finden Erdarbeiten statt, wird eine weitere Gabionenwand entstehen. Der Katzenberghang wird sich terrassenförmig dem neuen Lehmwegabschnitt zuneigen.

Zur Galerie Seit fast drei Monaten laufen die Arbeiten am Katzenbergknoten in Gifhorn. Seitdem hat sich auf der Baustelle einiges getan. Inzwischen ist der innere Kreisel mit zwei Bordstein-Reihen abgesteckt.

Was der gelegentlich vorbei fahrende Laie so nicht sieht: Auch unter der Erde hat sich inzwischen einiges getan, sagt Christian Schnur vom Büro des Bürgermeisters. Für die Anbindung Lehmweg und Querung des Calberlaher Damms haben die Baufirmen die Versorgungsleitungen hergestellt. Abgehakt seien ebenfalls die Rohrverlegearbeiten für die Entwässerung der Ostseite des Calberlaher Damms.

Darum baut die Stadt den Katzenbergknoten um Besserer Verkehrsfluss, mehr Übersichtlichkeit, weniger Unfälle: Das sind Hauptziele des Umbaus des Katzenbergknotens in Gifhorn von einer Kreuzung mit versetzten Einmündungen hin zu einem Kreisel. Die Polizei erwartet vor allem bei Radfahrer-Unfällen einen deutlichen Rückgang. Wo bis vor kurzem noch die östlichste Zufahrt auf den alten Krankenhausparkplatz war, wird der Lehmweg einen Bogen nach Norden schlagen, um am Calberlaher Damm der Bergstraße genau gegenüber zu liegen. An seiner bisherigen Mündung in den Calberlaher Damm entsteht ein Parkplatz mit elf Stellflächen – ein Sackgässchen ähnlich der Rotstraße. Der Schwenk des Lehmwegs 25 Meter nach Norden sorgt dafür, dass der Kreisel überhaupt möglich ist. An der alten Stelle wären laut Stadt die Abbiegeradien vor allem für größere Fahrzeuge zu eng gewesen. Auf dem einstigen Parkplatzgelände gibt es am östlichen Rand künftig sieben Stellflächen. Die neue Katzenbergböschung bekommt Terrassen mit Gabionenmauern mit Sandsteinfüllung. In Höhe der Querungen am Kreisel und an der neuen Bushaltestelle – die mehr Platz für Wartende bieten wird – gibt es Treppen zu Trampelpfaden. Im Bereich Calberlaher Damm/Dannenbütteler Weg gehen die Gabionenwände in eine anthrazitfarbene Winkelstützenwand aus Corten-Baustahl über, die den Schriftzug „Katzenberg“ erhalten wird. 2,06 Millionen Euro investiert die Stadt in den Katzenbergknoten, 820 000 Euro bekommt sie vom Land.

Zwischen Lehmweg und Dannenbütteler Weg sind auch schon die Hochborde gesetzt. Daran ist auch die künftige Bushaltestelle abzusehen. Dahinter – wo bis vor kurzem die in die Jahre gekommenen Holzpalisaden standen – ist die Böschung des Katzenberges in Arbeit.

„Das Personal auf der Baustelle ist weitestgehend konstant“, sagt Schnur. Krankheits-Ausfälle habe es wegen Corona noch nicht gegeben, sondern nur indirekte Auswirkungen: „Einzelne kurzzeitige Ausfälle sind aufgrund von Kinderbetreuung zu verzeichnen, dieses kann jedoch durch Anpassungen im Bauablauf bislang kompensiert werden, so dass noch keine negativen Auswirkungen feststellbar sind.“

Das wird demnächst erledigt

Die Borde für den Innenkreisring liegen schon, nun werden die Bauarbeiter das Dazwischen füllen – mit Natursteingroßpflaster, so Schnur. Der weitere Plan für die kommenden Tage und Wochen: Versorgungsleitungen auf der Ostseite verlegen und die Fundamente für die zweite Gabionenwand-Hangsicherung an Lehmweg und entlang des Calberlaher Damms an der Ostseite herstellen.

Der Verkehr läuft auf schmalen Fahrstreifen in beiden Richtungen an den Bauarbeiten vorbei. Aktuell wieder ohne Ampelregelung. Die gab es eine Zeitlang an einer Engstelle des Calberlaher Damms zwischen der bisherigen Lehmweg-Einmündung und der Ecke Bergstraße gegenüber wegen Tiefbaumaßnahmen. Schnur: „Bis Ende Mai wird die bisherige Verkehrsführung beibehalten.“

So läuft der Verkehr aktuell und künftig

Seit Februar ist der Lehmweg gesperrt. Umleitungen laufen über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg – empfohlen auch für den Verkehr auf dem Calberlaher Damm, der bis zu den Sommerferien in beide Richtungen befahrbar bleiben soll mit Tempo 30 Limit. Dann erfolgt die Vollsperrung des kompletten Katzenbergknotens, gilt auch für den Calberlaher Damm zwingend die Umleitung über Pommernweg, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg. Fußgänger und Radfahrer erreichen vom Calberlaher Damm aus die Bergstraße über den Verbindungsweg zwischen dem ehemaligen Imbiss und dem Beratungszentrum.

Von Dirk Reitmeister