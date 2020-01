Katzenbergknoten: So soll der neue Kreisel aussehen

Gifhorn

Bevor die Stadt den Kreisel baut, rückt sie erst einmal den Lehmweg weiter nach Norden. Deshalb baggern die Bagger gerade den Hang des Katzenberges ab. Mit dem Kreiselbau wird auch die Westflanke dieser grünen Oase ein neues Gesicht bekommen – bis hin zum Dannenbütteler Weg.

Projektleiterin Astrid Behrens nimmt einen schon jetzt gedanklich mit entlang des Katzenberges vom künftigen Lehmweg bis zum Dannenbütteler Weg. Wo heute die östlichste Zufahrt auf den alten Krankenhausparkplatz ihres Abrisses harrt, wird der Lehmweg einen Bogen nach Norden schlagen, um am Calberlaher Damm der Bergstraße genau gegenüber zu liegen. Deshalb gehen die Bagger gerade dabei, den Hang des Katzenberges grundlegend zu ändern.

Terrassen mit Gabionenwänden

Und so sieht es dann künftig aus für den, der vom Lehmweg in Richtung Innenstadt geht: Rechterhand gibt es einen Parkplatz mit sieben Stellflächen. Dahinter schmiegt sich der Lehmweg mit seinem Geh- und Radweg an die neue Katzenbergböschung an. Diese bekommt Terrassen mit Gabionenmauern mit Sandsteinfüllung. „Im Osten haben wir die größten Eingriffe in den Hang“, sagt Behrens. Dort gibt es zwei Terrassen im Katzenberghang, und auch jener kleine Parkplatz ist über Treppenstufen vom neuen Geh-Radweg aus zu erreichen.

Am Montag, 3. Februar, gehen die Bauarbeiten am Katzenberg in die heiße Phase. Dann macht die Stadt Gifhorn den Lehmweg im Bereich der Kreuzung dicht. Die Pläne für die Verkehrsführung stehen fest.

Treppen zu den Trampelpfaden

In Höhe der Querungen am Kreisel und an der neuen Bushaltestelle gibt es Treppen zu den Trampelpfaden im Katzenberg, die Schüler als Abkürzung zum Otto-Hahn-Gymnasium und Spaziergänger als Wanderpfade nutzen. Im Bereich Calberlaher Damm/Dannenbütteler Weg gehen die Gabionenwände in eine anthrazitfarbene Winkelstützenwand aus wetterfestem Corten-Baustahl über, die bis in den Dannenbütteler Weg hinein reichen und den Schriftzug „Katzenberg“ erhalten wird. Damit krempelt die Stadt die Katzenberg-Front auf 350 Meter komplett um.

Es wird noch Parkplätze geben

Wo bislang der Lehmweg in den Calberlaher Damm mündet, entsteht ein weiterer kleiner Parkplatz mit elf Stellflächen – ein Sackgässchen ähnlich wie im Bereich Rotstraße/Allerstraße. Der Schwenk des Lehmwegs 25 Meter nach Norden über die Fläche des alten Parkplatzes sorgt dafür, dass der Kreisel überhaupt möglich ist, sagt Behrens. An der alten Stelle wären die Abbiegeradien vor allem für größere Fahrzeuge viel zu eng und zu scharf gewesen. Die Achse des Calberlaher Damms wird sich in Höhe Bergstraße um sieben Meter nach Osten verlagern.

So viel kostet der Umbau

2,06 Millionen Euro investiert die Stadt in den Katzenbergknoten, 820 000 Euro bekommt sie vom Land. „Die gesamte Verkehrssituation wird sich nicht nur für die Autofahrer, sondern für alle Verkehrsteilnehmer verbessern“, sagt Behrens. So wird es an den Bushaltestellen viel mehr Platz für wartende Schüler geben. An der Katzenbergböschung sollen ähnlich wie am Bahnhof auch Sitzgelegenheiten aus Holzlattung entstehen.

Bürgermeister Matthias Nerlich hält einen Kreisel an der Stelle der bislang unübersichtlichen und gefährlichen Kreuzung für die genau richtige Lösung. „An der Allerwelle sind die Erfahrungen durchweg positiv.“

Von Dirk Reitmeister