Gifhorn

Für das Laienauge hat sich in den vergangenen Wochen an der Kreiselbaustelle am Katzenberg in Gifhorn nicht viel getan. Und die Stadt Gifhorn macht auch keine Hoffnung darauf, dass sie bei der vor einem Monat angekündigten Verzögerung der Inbetriebnahme nach vorn korrigieren könnte. Dennoch kommen die Arbeiten voran.

Eigentlich sollten in diesen Tagen Kreisel und Calberlaher Damm komplett in neuem Deckschicht-Asphalt den Gifhornern zu Füßen – und zu Rädern – liegen. Doch Pustekuchen. In Höhe des Matratzen-Geschäfts verschwinden noch ganze Bauarbeiter in der Grube, wo die Fahrspur in Richtung stadtauswärts sein sollte. Einer von ihnen hantiert mit einem gewaltigen Schraubenschlüssel an blauen Rohren, die mal Regenwasserkanal sein werden. Ein Radlader laviert sich durch den laufenden Verkehr und bringt ein neues Anschlussstück aus Metall ran.

Der neue Katzenberg-Kreisel: Die Arbeiten kommen voran, wenn auch für Laien nicht so offensichtlich wie zuvor. Die jetzige Verkehrsführung wird wohl bis nach dem Jahreswechsel bestehen bleiben.

Auf der anderen Seite des Kreisels hin zur Kreuzung mit Bahnübergang ist der Boden bereits geschlossen und sieht aus, als käme gleich die Asphaltiermaschine angedampft. Dort, wo die Männer in Orange jetzt noch im Erdreich schrauben und wuchten, soll es bald ähnlich aussehen. In der letzten Oktoberwoche „werden auf der Westseite die Arbeiten an den Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom soweit abgeschlossen, dass ein Großteil der Baugruben geschlossen werden kann“, kündigte Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, an.

Der Kreisel ist schon rund

Eine runde Sache ist inzwischen das Zentrum des Kreisels, seine Borde sind geschlossen verlegt. Ebenso liegen die Borde der Fahrbahnteiler an den Einmündungen in den Kreisel. „Der Fahrbahnteiler in der Bergstraße wird hergestellt, und die Fahrbahnteiler sowie der Innenring des Kreisels werden mit Großsteinpflaster ausgepflastert“, benennt Siemer weitere Aufgaben ab Montag, 26. Oktober. „Parallel dazu werden die ungebundenen Tragschichten in der Fahrbahn eingebaut.“

Wichtig für den weiteren Zeitplan: Das Wetter muss mitspielen

Danach, etwa Mitte oder Ende November, kommt endlich die Asphaltiermaschine und bringt die Tragschicht und die Binderschicht drauf. So denn das Wetter mitspielt, schränkt Siemer ein. „Diese Maßnahme ist witterungsabhängig.“

Ist die Asphalttragschicht drin, geht es für die Bauarbeiter erst einmal bei den sogenannten Nebenanlagen weiter, also das, was mal Geh- und Radweg werden soll. Da ist zwischen Kreisel und Schwarzer Weg noch eine Kraterlandschaft.

Darum gibt es die Verzögerung Die unterirdische Infrastruktur vom Kabel bis zum Abwasserrohr liegt unter den Gehwegen, der Bau der Fahrbahnen kommt also zügig voran: Diese Kalkulation der Stadt Gifhorn erfuhr auf der Zielgeraden eine jähe Vollbremsung. Südlich des Kreisels müssen die neuen Leitungen nun doch unter der Fahrbahn verlegt werden, das hatten Suchschachtungen ergeben. Und das bremst den Baufortschritt deutlich, so dass eine endgültige Asphaltierung der Deckschicht in den Herbstferien unmöglich war. Weil diese Arbeiten im Winter zu viele bauliche Risiken mit sich brächten, plant die Stadt jetzt lieber von vornherein, das in den Osterferien zu erledigen.

Jetzige Verkehrsführung bleibt bis nach dem Jahreswechsel

Für die Autofahrer bleibt zunächst alles beim Alten. Auch wenn die Tragschicht bald drin sein sollte, bleiben die Vollsperrungen von Lehmweg und Bergstraße sowie die Einbahnstraßenführung auf dem Calberlaher Damm in Richtung Innenstadt bestehen. Siemer: „Solange auf der Westseite gearbeitet wird, muss die westliche Fahrbahn zum Schutz der Bauarbeiter gesperrt bleiben. Entsprechend wird die jetzige Verkehrsführung voraussichtlich über den Jahreswechsel hinaus beibehalten.“ Je nach Baufortschritt werde die Stadt in Abstimmung mit Polizei und VLG Möglichkeiten prüfen, Fahrtrichtungen frei zu geben.

Es bleibt auch beim neuen Termin für den Einbau der Deckschicht. Diese soll in den Osterferien die Arbeiten am Kreisel abschließen. Dafür muss die Stadt den kompletten Bereich voll sperren.

Von Dirk Reitmeister