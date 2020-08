Gifhorn

Am Katzenberg-Kreisel in Gifhorn steht ein großer Moment bevor. In der kommenden Woche wird der Verkehr auf ein Stück des neuen Kreisels verlegt. Dann gehen die Bauarbeiter das letzte Viertel des Kreisels und den westlichen Teil des Calberlaher Damms an. Das hat auch Auswirkungen auf die Bergstraße.

Die Geh-/Radwege sind gepflastert, die Mittelinsel des Lehmwegs auch. Auf den Flächen ist Sand verteilt, der sich noch in die Fugen einfügen soll. Die Rabatte sind mit Erde gefüllt, aber noch braun. „Die Bauarbeiten im östlichen Bereich des Calberlaher Damms gehen dem Ende zu“, sagt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn. Von der kommenden Woche an – der genaue Tag stehe noch nicht fest – spielen sich die Bauarbeiten auf der Westseite ab. Das hat einige Konsequenzen.

Anzeige

Zur Galerie Es geht voran am Katzenberg-Kreisel: Kommende Woche wird der Verkehr auf die östliche Seite des Calberlaher Damms verlegt. Dann läuft er über die Hälfte des Kreisels, und die Bergstraße wird gesperrt.

Bergstraße wird jetzt auch gesperrt

Der Lehmweg ist seit Februar gesperrt und bleibt es auch, nun wird aber auch die Bergstraße dicht gemacht und zur Sackgasse von der Braunschweiger Straße aus kommend. „Die Umleitung wird ausgeschildert“, kündigt Siemer an.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Calberlaher Damm dagegen bleibt befahrbar. Der Verkehr, der noch auf der westlichen Seite über zwei schmale Fahrstreifen an den Bauarbeiten vorbei rollt, wird ab kommender Woche über Teile des neuen Kreisels laufen. Das geht allerdings nicht ohne Ampelregelung. Denn dann steht nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Darum baut die Stadt einen Kreisel am Katzenberg Mehr Übersichtlichkeit, mehr Platz, mehr Sicherheit: Für die Stadt Gifhorn gab es mehrere Gründe, den Katzenbergknoten umzugestalten. Bislang stießen dort Lehmweg und Bergstraße versetzt und nicht einander gegenüber auf den Calberlaher Damm. Das machte die Kreuzung für Autofahrer unübersichtlich. Hinzu kam, dass die Polizei an diesem Unfallschwerpunkt vor allem viele Radfahrer-Kollisionen registrierte – auch deshalb, weil immer wieder Radler auf der falschen Seite fahrend von abbiegenden Autofahrern zu spät bemerkt wurden. Auch an den Bushaltestellen soll sich die Situation entschärfen. Dort schafft die Stadt mit dem Bau des Kreisels gleichzeitig eine breitere Wartefläche für Schüler und andere Buspassagiere. Der Katzenberg, der für die neue Verkehrsführung Fläche abgeben musste, bekommt eine neue Böschung mit Gabionenwänden.

Für die Asphalt-Deckschicht wird eine Vollsperrung nötig sein

Den Anfang bei den Bauarbeiten auf der Westseite machen die Versorger von Telekom über LSW bis hin zu Wasserwerk. Dann sind wieder die Straßenbauer am Zug – mit Borden, Gossen, Pflasterarbeiten und Asphalt-Tragschicht. Die Asphaltdeckschicht müssen sie in einem Zug auftragen. Dafür ist eine Vollsperrung des Calberlaher Damms und des Kreisels nötig. Doch bis dahin ist noch Zeit. Diese Arbeiten sind für den Herbst eingeplant. Siemer: „Die Vollsperrung wird voraussichtlich über drei Wochen andauern.“

Bauabschluss im Frühjahr 2021

Die Stadt Gifhorn sieht sich mit diesem Großprojekt weiterhin im Zeitplan, so Siemer. „Nach derzeitigem Stand wird die Gesamtmaßnahme wie geplant im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.“ Auch den Kostenrahmen sieht die Stadt noch gehalten. Sie kalkuliert mit 2,06 Millionen Euro, wovon 820 000 Euro aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vom Land Niedersachsen dazu kommen.

Von Dirk Reitmeister