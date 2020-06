So sieht also der neue Lehmweg-Schwenk aus

Die Großbaustelle am Katzenberg in Gifhorn hat Auswirkungen auf den Verkehr. Der Lehmweg ist seit Februar gesperrt und eine von Osten anzufahrende Sackgasse. Auf dem Calberlaher Damm läuft der Verkehr bislang in beiden Richtungen an der Baustelle vorbei – auf verengten Fahrbahnen und mit Tempo-30-Limit. Doch für Ende Juni zeichnet sich dort eine mehrtägige einspurige Verkehrsführung ab, auch eine zeitweilige Vollsperrung während der Sommerferien hat die Stadt in der Vergangenheit immer wieder angekündigt. Es gibt eine Umleitung, auf die zahlreiche Warntafeln nicht nur um Verlauf des Calberlaher Damms hinweisen. Der Verkehr – auch zum Lehmweg – läuft dabei über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg. Fußgänger und Radfahrer erreichen vom Calberlaher Damm aus die Bergstraße über den Verbindungsweg zwischen dem ehemaligen Imbiss und dem Beratungszentrum. Dem Verkehr auf dem Calberlaher Damm von Süden kommend raten Hinweistafeln von Anfang an auch zu anderen Routen an der Baustelle vorbei, etwa über den Alten Postweg.