Gifhorn

Die Arbeiten am Katzenberg-Kreisel unter Vollsperrung kommen wie geplant voran. Am Dienstag hat das Auftragen der Deckschicht begonnen. Noch bis Ende November soll die Vollsperrung gelten, danach wieder die von vor der Vollsperrung bekannte Verkehrsführung – mit Verbesserungen vor der Kreuzung.

Der Nieselregen spielt keine Rolle. „Der gehört mit zum Geschäft“, winkt einer der Männer in Orange ab. Die Asphaltiermaschine rollt genauso wie die Dampfwalze. Das Team um Vorarbeiter Conny Patloch beginnt am Dienstag mit dem Kreisel selbst. Erst danach kommen die Fahrbahnen der auf ihn zuführenden Straßen Calberlaher Damm, Lehmweg und Bergstraße. „Mittwoch noch“, ruft Patloch über den Lärm der Baumaschinen, wie lange das Asphaltieren dauern soll.

Zur Galerie Es dampfte am Dienstag auf dem Katzenberg-Kreisel: Bei ungemütlichem Nieselregen haben die Bauarbeiter die Asphalt-Deckschicht aufgetragen und gewalzt. Noch bis Ende November ist dort voll gesperrt.

Wenn Ende November Deckschicht samt Markierung fertig sind, soll der Verkehr auf dem Calberlaher Damm in Richtung stadteinwärts wieder fließen – vor der Kreuzung mit dem Dannenbütteler Weg dann auf getrennten Fahrbahnen für den Geradeausverkehr und Rechtsabbieger. So lange an den Nebenanlagen gearbeitet wird, bleibt es laut Stadtverwaltung bei der Verkehrsführung. Mit dem endgültigen Abschluss der Straßenbauarbeiten rechnet sie Ende Februar.

Fließender Verkehr auf der Umleitungsstrecke

Die Autofahrer haben sich an die Situation offenbar gut angepasst. Auf der Umleitungsstrecke über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg läuft es eher ruhig. Die Stadt hatte Vorsorge getroffen und der Grünphase für den Dannenbütteler Weg an der Kreuzung mit Bahnübergang mehr Zeit eingeräumt. Das scheint sich zu bewähren, wie auch der Berufsverkehr morgens zeigt.

Passanten mitten auf der Baustelle

„Halt, nicht dort lang.“ Obwohl wenige Meter weiter die Asphalt-Maschinen im Kreisel dampfen, taucht plötzlich eine junge Frau auf der Baustelle an den Baucontainern auf und will den Lehmweg in Richtung Katzenberg queren. Ein Bauarbeiter ruft sie gerade noch davor zurück, auf den Haftkleber zu treten, den er und seine Kollegen am Montag auf die Tragschicht aufgetragen hatten. Einige schwarze Reifenspuren auf den neuen Geh- und Radwegpflastersteinen zeugen davon, dass auch am Montag noch Radler mitten über die Baustelle gefahren waren. Patloch kann darüber nur den Kopf schütteln.

Von Dirk Reitmeister