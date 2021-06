Gifhorn

Es gibt viel zu tun, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Für den Landkreis Gifhorn soll das künftig Katrin Klitzke managen. Die 45-Jährige ist dabei auch Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger.

Katrin Klitzke Quelle: Thorsten Behrens

Seit Anfang des Monats arbeitet Katrin Klitzke für den Landkreis. Derzeit verschafft sie sich einen Überblick über die Ist-Situation und versucht, die lokalspezifischen Eigenheiten zu erkennen – um dann auf dieser Basis Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Wobei der Landkreis ihrer bisherigen Einschätzung nach bereits gute Grundlagen mitbringt für einen erfolgreichen Klimaschutz.

Doch der liegt ihr zufolge nicht nur in der Verantwortung der öffentlichen Hand. Daher steht sie auch den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis mit Rat und Ideen zur Seite – beispielsweise, wenn Vereine Projekte umsetzen wollen, die Auswirkungen auf das Klima haben könnten. Die Kontaktaufnahme sollte per E-Mail erfolgen an katrin.klitzke@gifhorn.de.

Mit was für Tricks auch Privatleute viel für den Klimaschutz tun können, macht Katrin Klitzke an Beispielen deutlich, die sie selbst umsetzt. So wohnt die Braunschweigerin in einem energetisch sanierten Haus, in dem auch alle herkömmlichen Glühbirnen gegen LED-Lampen ausgetauscht wurden. Sie besitzt kein Auto, sondern fährt viel Fahrrad – und mit der Bahn zu ihrem neuen Arbeitsplatz in Gifhorn.

Die Klimaschutzmanagerin ist mit ihrem Aufgabenbereich in der Abteilung Zentrale Gebäudewirtschaft des Fachbereichs Bauwesen bei der Landkreisverwaltung angesiedelt. Dort laufen bereits mehrere Projekte mit Bezug zum Klimaschutz – beispielsweise das Photovoltaik-Konzept für kreiseigene Gebäude. Bei diesem Projekt sollen Flächen auf Schulen und Verwaltungsgebäuden – grundsätzlich kommen 19 Gebäude für die Installation von Photovoltaikanlagen infrage – ab 2022 an einen Investor verpachtet werden. Die Entwicklung, Umsetzung und Erfolgskontrolle dieser und weiterer Maßnahmen gehören zu ihren Aufgaben, ebenso wie die Vernetzung des Landkreises in Sachen Klimaschutz mit anderen Stellen. Und auch die umweltfreundliche Mobilität steht auf der Agenda der 45-Jährigen.

Senkung der Treibhausemission um 95 Prozent bis 2050

Dabei stützt sich Katrin Klitzke auf messbare Zielvorgaben. Diese Werte stammen aus dem „Masterplan 100 Prozent“ des Regionalverbandes Großraum Braunschweig. Ziel ist, die Treibhausgasemission bis 2050 um 95 Prozent und die Endenergie um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Dieser Masterplan – zu finden für jede Kommune im Landkreis Gifhorn unter www.klimaschutz-regionalverband.de/masterplan/ – basiert auf einer Klimabilanz von 2015. Schaut man sich die Zahlen am Beispiel der Stadt Gifhorn an, wird schnell deutlich, wie groß die Herausforderung ist. 2015 wurden 362 000 Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben, das sind 8,6 Tonnen je Bürgerin und Bürger. Im Jahr 2050 dürften es nur noch 0,43 Tonnen sein.

Viel – wichtige – Arbeit für die neue Klimaschutzmanagerin, die derzeit auf einer durch den Bund befristet geförderten Stelle sitzt. Doch auch nach dem Auslaufen der Förderung will der Landkreis den Klimaschutz nicht aus seinem Aufgabenkatalog streichen. „Das Thema wird uns über die Förderung hinaus noch länger beschäftigen“, erklärt dazu Kreisrätin Ute Spieler.

Von Thorsten Behrens