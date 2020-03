Kassiert der Landkreis zu viel von den Gemeinden?

Kreis Gifhorn

Kassiert der Landkreis Gifhorn von seinen Kommunen zu viel Kreisumlage? Die Kreistagsfraktion der Grünen beantragt nun, rückwirkend für die Jahre 2014 bis 2018 aus Überschüssen 20 Millionen Euro zurück zu zahlen. Das stößt bei den Kommunen selbst auf ein unterschiedliches Echo.

46 Millionen Euro im Ergebnis- und 70 Millionen Euro im Finanzhaushalt: Das haben die Kreis-Grünen in ihrem Antrag als Überschüsse aus den Jahren 2014 bis 2018 zusammen gerechnet. „Es ist nicht Aufgabe des Landkreises, den Kommunen finanzielle Mittel zu entziehen, um Liquidität anzuhäufen, ohne dass mit diesen Finanzmitteln ein tatsächlicher Bedarf des Landkreises verbunden wäre“, lautet das Fazit von Klaus Rautenbach und Rüdiger Wockenfuß. Damit begründen sie ihren Antrag, den Kommunen 20 Millionen Euro zu erstatten. Denn diese seien finanziell stark belastet – unter anderem durch Kosten für Kinderbetreuung.

Stadt Gifhorn stimmt den Grünen zu

Die Stadt Gifhorn, die zurzeit an der Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen nach dem geplanten Wegfall der Ausbaubeiträge tüftelt, freut sich über den Antrag der Grünen. „Die Kreisumlage stellt eine der größten Aufwandspositionen des städtischen Haushaltes dar“, so Rathaus-Sprecherin Annette Siemer. „Eine Verringerung der Kreisumlage würde zu einer geringeren Kreditaufnahme führen.“ Die Stadt würde mit fünf Millionen Euro Rückzahlung rechnen, sollte der Grünen-Antrag durchkommen.

Kommen die Kosten von anderer Seite zurück?

Petra Wieloch, Kämmerin der Samtgemeinde Papenteich, sieht den Antrag der Grünen skeptisch. Es sei durchaus positiv, wenn der Landkreis angesichts seiner Investitionen, zum Beispiel in den Breitbandausbau, eine gewisse Liquidität vorweisen könne. Ihre Befürchtung bei einer Rückzahlung: Der Landkreis müsste möglicherweise stärker auf Kredite zurück greifen – was am Ende der Kette wieder zusätzliche Kosten für die Kommunen bedeuten würde, die den Landkreis mit finanzieren. „Mir ist wichtig, in die Zukunft zu schauen.“ Sprich: Der Landkreis sollte die Kreisumlage, die von 60,7 Millionen Euro in 2012 auf nun 88 Millionen Euro gestiegen sei, künftig stabil halten oder senken.

Kreisrat: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter verteidigt den Fluss der Überschüsse in die Rücklage: „Überschüsse aus positiven Jahresergebnissen sind daher vorrangig den Überschussrücklagen zuzuführen, um wiederum zukünftige negative Jahresergebnisse aufgrund einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage decken zu können.“ Haushaltsrechtlich könne der Landkreis kein Geld aus den Überschussrücklagen auszahlen. Dazu müsste der Kreistag in einem Nachtragshaushalt die Kreisumlage für 2020 senken – mit der Folge eines Defizits.

Breitband, Radwege und ÖPNV kosten Geld

Walter verweist auf die hohen Investitionen, die der Landkreis zu tätigen habe: „Dazu zählen unter anderem der Ausbau der Breitbandversorgung, die Sanierung der touristischen Radwege, Sachkostenzuweisungen für die Schulen, die Kindertagespflege, der Ausbau des ÖPNV und mehr.“ Die Kommunen selbst hätten im Zeitraum bis 2018 ihrerseits 111 Millionen Euro Rücklagen erwirtschaftet. Der Landkreis entziehe ihnen keinerlei Liquidität. In Sachen Kinderbetreuung werde er sogar eine Million Euro aus den Überschüssen 2019 ausschütten.

Das Sagen haben andere

Ob der Antrag der Grünen durchkommt, hängt vor allem von der Mehrheitsgruppe ab. „Ich habe das Gefühl, dass das eine Milchmädchenrechnung ist“, ist Telse Dirksmeyer-Vielhauers erste Reaktion auf den Antrag. Die Chefin der größten Kreistagsfraktion CDU will ihn demnächst mit ihren Kolleginnen und Kollegen besprechen.

Von Dirk Reitmeister