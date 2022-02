Landkreis Gifhorn

Die Infektionszahlen sind seit Wochen hoch, das Gesundheitsamt ist an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Hat der Landkreis Gifhorn also die Kontrolle über das Corona-Virus verloren? Landrat Tobias Heilmann und Amtsarzt Josef Kraft stellen sich den Fragen von AZ-Redakteur Christian Albroscheit – und nennen dabei auch ihre Perspektive für eine Entspannung.

Das Gesundheitsamt ist nach eigener Aussage an der Belastungsgrenze angekommen. Die Meldung von Infizierten und Kontakten funktioniert nur noch, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Kapitulieren wir gerade – nicht nur im Kreis Gifhorn – vor dem Corona-Virus?

Kraft: Das Gesundheitsamt Gifhorn befindet sich seit März 2020 in der Pandemiebekämpfung und stand immer wieder, auch aufgrund neu auftretender Virusvarianten, vor Herausforderungen. Durch die derzeit vorherrschende Omikron-Variante sind die Anforderungen an die Gesundheitsämter noch einmal stark angestiegen. Deshalb appelliert die Kreisverwaltung bereits seit Anfang Dezember an alle Bürgerinnen und Bürger, das Gesundheitsamt aktiv durch ihre Mithilfe zu unterstützen.

Das Corona-Virus wird uns auch zukünftig begleiten. Ziel muss es sein, einen moderaten Umgang mit dem Virus zu etablieren und Strategien sowie Vorgehensweisen zu entwickeln, die es möglich machen, sich der dynamischen Infektionslage anzupassen. Deshalb ist jeder Bürger und jede Bürgerin angehalten, sich weiterhin an die AHA-Regeln zu halten, persönliche Kontakte zu begrenzen und sich nach den Vorgaben der Stiko impfen zu lassen.

Heilmann: Aktuell arbeiten alleine in der Kontaktnachverfolgung 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 27 davon hat der Landkreis Gifhorn im vergangenen halben Jahr mit Blick auf die Omikron-Welle eingestellt, um die Kontaktnachverfolgung bestmöglich zu gewährleisten. Wir haben das uns Mögliche getan, um den Personalkörper im Gesundheitsamt aufzurüsten. Aber auch die Kapazitäten einer Kreisverwaltung sind endlich.

Ein Beispiel: In den vergangenen sieben Tagen haben sich nachweislich 2.615 Personen mit dem Coronavirus infiziert (RKI Stand: 14.02.2022). Im Durchschnitt kommen auf einen Indexfall 10 Kontaktpersonen. Insgesamt müssen also rund 26.000 Menschen ermittelt und kontaktiert werden. Das entspricht pro Tag rund 3.700 Menschen. Die digitale Kontaktnachverfolgung, die wir nun über die Online-Formulare anstreben, soll die Nachverfolgung schneller und effektiver machen. Die Indexperson ist bei gewissenhafter Ausführung dieser Pflicht schneller im Kontaktieren des Gesundheitsamtes und seiner Kontaktpersonen, als unsere Ermittlerinnen und Ermittler sein können. Nach fast zwei Jahren Pandemie und extremsten Arbeitsbedingungen in unserem Gesundheitsamt ist es meiner Ansicht nach vertretbar, auch den Bürgerinnen und Bürgern Verantwortung in der Kontaktnachverfolgung zu übertragen.

Muss man nicht davon ausgehen, dass die tatsächlichen Infektionszahlen derzeit sehr viel höher liegen als die offiziellen? Mit der Folge, dass auch die Ansteckungsgefahr sehr viel höher ist?

Kraft: Die laborbestätigten Fälle werden täglich dem RKI seitens des Gesundheitsamtes gemeldet. Aufgrund der hohen Infektiösität der vorherrschenden Omikron-Variante und des damit meist mild einhergehenden Verlaufs ist tatsächlich von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

In drei Sätzen: Wie sollten sich die Bürgerinnen und Bürger derzeit verhalten?

Heilmann: Es bleibt weiterhin beim Altbekannten: Treffen Sie sich im kleinen Kreis, testen Sie sich vorher und informieren Sie ihre Kontakte, das Gesundheitsamt und ihren Arbeitgeber, wenn ein Test positiv ausfallen sollte. Nehmen Sie die Impfangebote war und gehen Sie rücksichtsvoll mit sich und Ihren Mitmenschen um.

Was droht den Menschen im Kreis Gifhorn, die ein positives Testergebnis oder einen Kontakt nicht wie vorgeschrieben melden?

Kraft: Die Pflicht zur Quarantäne beziehungsweise Absonderung im Falle eines positiven Tests oder der Einordnung als Kontaktperson ist in der Absonderungs-Verordnung des Landes Niedersachsen festgehalten und somit allgemein gültiges Landesrecht. Ein Verstoß kann entsprechend ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zur Folge haben.

Informieren Indexfälle nicht wie vorgeschrieben ihre Kontaktpersonen oder diese melden sich nicht beim Gesundheitsamt, hat das – epidemiologisch gesehen – zur Folge, dass diese Fälle nicht erkannt werden, nicht nachverfolgt und somit die Infektionsketten nicht unterbrochen werden können. Die jeweilige Person trägt daher auch die Verantwortung, seine Mitmenschen, Freunde und Familienmitglieder möglicherweise in eine gesundheitsgefährdende Situation zu bringen.

Heilmann: Wichtig ist folgendes: In dieser extremen Phase der Pandemie sind die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes auf die Mithilfe der Bürger und Bürgerinnen angewiesen. Das gemeinsame Ziel aller Menschen im Landkreis Gifhorn muss es sein, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Deshalb gilt: Je mehr und je ehrlicher die Angaben der Bürgerinnen und Bürger sind, umso eher gelingt es, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Pandemie zu überwinden.

Gibt es überhaupt Chancen, diese Fälle aufzuspüren? Wie viele sind bekannt?

Kraft: Wie bereits geschildert, begeht ein Indexfall, der sich nicht an die Quarantäneregeln hält, eine Ordnungswidrigkeit. Wir führen immer wieder mit Unterstützung der Polizei Quarantänekontrollen durch. Bis jetzt sind uns nur einzelne Fälle bekannt, wo die Regeln nicht eingehalten wurden.

Heilmann: Wir haben die Vorgehensweise für die Bürgerinnen und Bürger wirklich sehr vereinfacht. Und der Austausch beziehungsweise die Ermittlung über die Online-Formulare laufen gut.

Wie zufrieden sind Sie mit der Impfquote im Landkreis? Wo liegt diese bei Erwachsenen beziehungsweise Kindern und Jugendlichen?

Kraft: Die Frage zu Impfquoten im Landkreis Gifhorn kann pauschal leider nicht beantwortet werden, da diese Zahlen auch vom Niedersächsischen Sozialministerium in dieser Art nicht erhoben werden. Das liegt daran, dass mittlerweile durch Mobile Impfteams, Hausärzte, Arbeitgeber und andere geimpft wird. Die Meldung verläuft unterschiedlich. Hinzu kommt, dass bei uns auch Menschen geimpft werden, die nicht im Landkreis Gifhorn wohnhaft sind und genauso Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn an anderer Stelle geimpft werden. Aus amtsärztlicher Sicht ist es aber wünschenswert für den Landkreis Gifhorn eine Durchimpfungsquote von rund 90 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.

Heilmann: Mittlerweile impfen verschiedene Stellen gegen das Corona-Virus. Das ist sehr gut, da die Bürgerinnen und Bürger nun mehrere Anlaufstellen haben, um sich ihre Schutzimpfung abholen zu können. Grundsätzlich liegt die Impfquote in Niedersachsen mit aktuell rund 78 Prozent in der oberen Hälfte der Bundesländer und auch über dem Bundesdurchschnitt von 76 Prozent. Allerdings reicht diese Impfquote nicht aus, um das Corona-Virus aufzuhalten.

Bewerten können wir nur die Nachfrage nach unserem eigenen Impfangebot durch die Mobilen Impfteams. Hier ist seit Jahresbeginn ein Rückgang der Nachfrage zu beobachten. Wurden in der ersten Kalenderwoche noch rund 2.600 Impfungen durchgeführt, so waren es in der fünften Woche nur noch rund 500.

Wie beurteilen Sie die Corona-Situation an Schulen und Kitas im Landkreis?

Kraft: Durch die hohe Ansteckungsfähigkeit der Omikron-Variante sind die Fälle in den Schulen und Kindergärten im Landkreis Gifhorn deutlich gestiegen. Für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Kita-Kinder sind sowohl Gruppen- als auch Einzelquarantänen veranlasst worden. Bei der Betrachtung von Infektionsfällen in Schulen und Kitas muss jedoch klar unterschieden werden: Liegt ein Ausbruchsgeschehen vor oder nicht? Ab welchem Punkt die Infektionen innerhalb eines Klassenverbunds als Ausbruchsgeschehen gelten, kann pauschal nicht gesagt werden, sondern ist immer abhängig davon, wie gut die Infektionsketten innerhalb der Einrichtung nachvollziehbar und voneinander abgrenzbar sind.

Heilmann: Wir wissen, dass insbesondere die Schulen und Kindertagesstätten hochsensible Bereiche sind und viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Das ist auch absolut in Ordnung. Kinder sind unsere Zukunft und wir dürfen nicht den Fehler machen, sie in der Pandemie alleine zu lassen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die Ansichten zum Umgang mit der Pandemie bei den Eltern und Erziehungsberechtigten höchst unterschiedlich sind. Es gibt diejenigen, die Öffnungsschritte fordern und diejenigen, denen der Infektionsschutz nicht weit genug geht.

Die Eltern und Erziehungsberechtigten können sich sicher sein, dass unsere Ermittlungsteams mit hohem Einsatz die Situationen in den Klassen und Gruppen bewerten und notwendige Maßnahmen anordnen. Dieser Aufgabe kommt sehr viel Verantwortung zu, dass ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt bewusst.

Am 15. März kommt die Impfpflicht im Gesundheitswesen: Befürchten Sie für den Kreis Gifhorn Personalengpässe? Und wie geht das Gesundheitsamt bei der Durchsetzung vor?

Kraft: Die im Gesundheitswesen beschäftigten, ungeimpften Menschen haben noch bis zum 15. März die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, um einen vollständigen Impfschutz zu erlangen. Sollten sie sich dennoch gegen eine Impfung entscheiden, könnte es durch Personalausfall möglicherweise zu einem Engpass in Einrichtungen, wie zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, kommen. Derzeit wird auf Landes- und Bundesebene an konkreten Umsetzungsempfehlungen gearbeitet. Das Gesundheitsamt wird sich auch zukünftig an die Gesetzesvorgaben zur Impfpflicht im Gesundheitswesen halten und diese entsprechend umsetzen.

Heilmann: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die Impfung werben. Nicht nur im Bereich des Gesundheitswesens, sondern allgemein bei allen bisher ungeimpften Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die Impfung schützt uns nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion, sie reduziert aber das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und eine Weitergabe des Virus sehr deutlich. Wenn Sie sich impfen lassen, schützen Sie sich also nicht nur selbst, sondern insbesondere auch das Wohlergehen ihrer Familie, ihrer Freunde, ihrer Kolleginnen und Kollegen oder die Gesundheit der Personen, die Sie pflegen und unterstützen.

PCR-Tests werden aller Voraussicht nach knapp. Braucht es diese überhaupt für den Nachweis einer Corona-Infektion? Und wie sieht eine sinnvolle Test- und Nachweisstrategie für den Landkreis ohne PCR-Tests aus?

Kraft: Aufgrund der hohen Anzahl an Neuinfektionen werden auch mehr PCR-Testungen zur Diagnostik einer Corona-Infektion durchgeführt. Aufgrund des stark ansteigenden Testbedarfs kommt es bei den Laboren zu Überlastungen. Die Gesundheitsämter sind angehalten möglichst nur notwendige PCR-Testungen anzusetzen, um die Laborkapazitäten zu schonen. Das Labor, mit dem das Gesundheitsamt Gifhorn vertraglich arbeitet, nimmt aber nach wie vor die Proben entgegen.

Heilmann: Wir haben uns mit unserem Partnerlabor früh breit aufgestellt, sodass unsere Testkapazitäten aktuell stabil sind. In der Regel erhält das Gesundheitsamt das Testergebnis innerhalb von 24 Stunden. Aufgrund der aktuellen Situation kann eine leichte Zeitverzögerung beim Übermitteln der Testergebnisse eintreten. Derzeit gilt eine Coronainfektion rechtlich erst mit einem positiven PCR-Test als nachgewiesen und fließt in die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Institutes ein.

Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft: Wo steht der Landkreis Gifhorn in Sachen Corona zu Ostern?

Kraft: Bei den aktuell sehr hohen Fallzahlen und der weiter zunehmenden Durchseuchung der Bevölkerung durch die Omikron-Variante sowie in Verbindung mit der weiter steigenden Impfquote, hoffe ich aus amtsärztlicher Sicht zum jetzigen Zeitpunkt, dass sich die Lage ab Ende Februar bezüglich der Neuinfektionen entspannen wird.

Heilmann: Auch der Landkreis Gifhorn steckt aktuell mitten in der Omikron-Welle, deren Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Ziel muss es weiterhin sein, durch die gegebenen Maßnahmen und verantwortungsbewusstes Verhalten die Infektionszahlen im Hier und Jetzt vergleichsweise gering zu halten. Gleichzeitig muss die Situation in den Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen genauestens beobachtet werden. Aus den letzten beiden Frühjahren/Sommern wissen wir aber, dass besseres Wetter und steigende Temperaturen dazu führen, dass sich die Menschen weniger in geschlossenen Räumen aufhalten und das Virus es somit schwerer hat, sich zu verbreiten. Entsprechend fallen die Infektionszahlen im Sommerhalbjahr geringer aus als im Winterhalbjahr

Von Christian Albroscheit