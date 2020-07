Gifhorn

Weitaus aufwändiger als gedacht gestaltet sich die Reparatur eines Kanaleinbruchs auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn. Der Schaden, der Ende Mai an der Einmündung Am Bostelberg entdeckt worden ist, sollte eigentlich schon vor 14 Tagen behoben worden sein – doch noch dauert die halbseitige Fahrbahnsperrung des Dannenbütteler Wegs und der Zufahrt zur Straße Am Bostelberg an, in diesen Tagen wird der Asphalt eingebaut.

„Es war quasi eine Operation am offenen Herzen“, beschreibt der beauftragte Tiefbau-Ingenieur Bernd Rogalski aus Gifhorn die schwierigen Arbeiten im Erdreich. Nachdem seine Mitarbeiter die Fahrbahndecke geöffnet hätten, sei in einer Tiefe von vier Metern ein geborstenes Regenwasser-Rohr entdeckt worden. „Dieses Rohr, das einen Durchmesser von mehr als 50 Zentimetern hatte, musste auf einer Länge von rund sechs Metern komplett erneuert werden“, so der Gifhorner Tiefbauunternehmer.

Freigabe verzögert sich

Damit war es jedoch noch längst nicht getan. Aus der ursprünglichen für den 19. Juni geplanten Freigabe der Baustelle wurde nichts, denn die Tiefbauspezialisten entdeckten plötzlich weitere Schäden. „Durch die Aufweichung des Erdreiches sind unter Teilen der Fahrbahn Hohlräume entstanden – eine Folge davon war, dass der Schmutzwasserkanal ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden ist“, berichtet Rogalski. Auch Teile dieses Rohres – es befindet sich in einer Tiefe von 2,50 Metern – seien auf einer Länge von ebenfalls sechs Metern ersetzt worden.

Dann kamen die Experten des Gifhorner Wasserwerkes ins Spiel. „Bei den Tiefbauarbeiten wurde in dem Schacht nämlich auch noch festgestellt, dass die Muffe einer Trinkwasserleitung undicht war – Wasser versickerte an dieser Stelle im Erdreich“, erklärt Stefan Ruchatz, zuständiger Rohrnetzmeister des Wasserwerkes. Die Muffe hätte darum herausgeschnitten und ersetzt werden müssen, geht Ruchatz auf die notwendigen Arbeitsschritte ein.

OHG ohne Trinkwasser

Die meisten Anlieger hätten von diesem Einsatz nichts mitbekommen und seien weiterhin mit Trinkwasser versorgt worden. „Lediglich das Otto-Hahn-Gymnasium war für einen kurzen Zeitraum von der Trinkwasser-Versorgung abgeschnitten“, so Ruchatz. „Wir haben für den Austausch der Muffe den Montagnachmittag gewählt, denn da waren kaum noch Schüler im OHG.“ Der Termin sei zuvor mit Direktorin und Hausmeister abgestimmt worden. „Nach zweieinhalb Stunden waren die Arbeiten erledigt“, berichtet Ruchatz.

Bernd Rogalski hofft nun auf besseres und beständiges Wetter, damit Trag- und Fahrbahn-Deckschicht aufgebracht werden können. „Dann könnte die Straße vielleicht am Samstag, spätestens jedoch am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden“, so der Ingenieur.

Geduld ist erforderlich

Darauf warten auch die Autofahrerinnen und Autofahrer aus Gifhorn, denn da die Einmündung vom Lehmweg in den Calberlaher Damm ebenfalls gesperrt ist – dort entsteht der neue Katzenberg-Kreisel –, wird der Dannenbütteler Weg aktuell als Ausweichroute genutzt. Wer diese Umleitung im Berufsverkehr befährt, muss Geduld mitbringen, denn vor der Baustelle und der Ampel in Höhe des Bahnübergangs kommt es häufig zu nervigen Staus.

