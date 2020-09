Kästorfer wünschen sich zwei Mitfahrbänke

Nach 2009 braucht Gifhorn in diesem Jahr erstmals wieder einen Nachtragshaushalt. Den stellte Kämmerer Rainer Trotzek dem Kästorfer Ortsrat vor – mit besonderem Augenmerk auf die Punkte, die Kästorf betreffen, wie die Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeugs.

Insgesamt hat die Stadt wegen Corona 5,5 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern eingenommen, dazu kommen noch mal mehr als 3 Millionen Euro minus bei Einkommens- und Umsatzsteuern. „Das lässt sich nicht mit ein paar Einsparungen ausgleichen“, so Trotzek. Deshalb habe die Stadt nach der Haushaltssperre im April beschlossen, nicht gegen die Krise anzusparen, sondern dafür zu sorgen, dass Gifhorn am Leben bleibt. „So haben wir mit der Sanierung der Sporthalle Flutmulde begonnen und auch die Allerwelle geöffnet. Wir wollen Gifhorn am Laufen halten“, das sei wichtiger als eine rote Null. Weil die Stadt wegen einer Nachprüfung 2 Millionen Euro Gewerbesteuer rückwirkend erhalten hat, gleichen Bund und Land nur 3 Millionen Euro des Corona-Defizits aus. „So haben wir 1,7 Millionen Euro minus im Vergleich zum ursprünglichen Haushalt und 810 000 Euro Neuverschuldung“, rechnete Trotzek vor, „das ist schlecht genug, aber besser, als ich zu erträumen gewagt hatte.“

An dem neuen Tanklöschfahrzeug 3000 für die Kästorfer Feuerwehr wird trotzdem nicht gerüttelt. „Da die Lieferzeit 18 Monate beträgt, müssen wir in diesem Jahr kein Geld ausgeben“, so Trotzek. „Dafür werden wir für nächstes Jahr eine Verpflichtungsermächtigung über 300 000 Euro in den Haushalt einstellen.“ 23 400 Euro beträgt das Minus wegen des Verzichts auf Kita-Gebühren in der Zeit des Shutdowns des Epiphanias-Kindergartens, 4300 Euro Mieteinnahmen fürs DGH gingen der Stadt verloren.