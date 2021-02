Kästorf: Fahrzeughalle der Feuerwehr soll abgerissen und durch Neubau ersetzt werden

Kästorf

Das Feuerwehrhaus in Kästorf soll erweitert werden. 2021 und 2022 stehen dafür je eine Million Euro im Haushalt der Stadt Gifhorn bereit. Die AZ hat nachgefragt, warum die Erweiterung notwendig ist und was gemacht werden soll.

Nicht nur in Kästorf, auch in anderen Orten müssen die Feuerwehrhäuser wachsen – zum Beispiel in Pollhöfen und Betzhorn. Die Gründe dafür sind meist die immer größer werdenden neuen Fahrzeuge der Wehren. „Die Fahrzeuge der Feuerwehren sind mit dem Fortschreiten der Technik immer größer geworden. Das in die Jahre gekommene Gerätehaus in Kästorf kann von den räumlichen Dimensionen her da nicht mehr mithalten. Höhen und Breiten der Fahrzeug-Stellplätze sowie die Bewegungsflächen für die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden haben sich über die Jahre geändert und müssen deshalb angepasst werden“, erklärt Annette Siemer, Pressesprecherin der Stadt Gifhorn.

Umkleiden sollen an Schwarz-Weiß-Trennung angepasst werden

Was gemacht werden soll, steht zumindest in groben Zügen bereits fest. Die alte Fahrzeughalle soll abgerissen werden und an gleicher Stelle höher und breiter neu gebaut werden. Zusätzlich wird eine Abgasabsauganlage installiert. Auch bei den Nebenräumen soll sich einiges tun. „Dort soll insbesondere der Bereich der Umkleiden neu strukturiert werden und an die Anforderungen an eine Schwarz-Weiß-Trennung angepasst werden. Dies betrifft nur das Erdgeschoss“, erklärt Annette Siemer dazu. Schwarz-Weiß-Trennung heißt dabei, eine klare Trennung zwischen Bekleidung und Ausrüstung, die bei einem Einsatz getragen wurde, und anschließend zu tragender Dienst- oder Privatbekleidung zu ermöglichen sowie ein sicheres Lagern der gebrauchten Einsatzkleidung, um so eine Kontaminierung des gesamten Feuerwehrhauses sowie privater Fahrzeuge und sogar Wohnungen zu verhindern.

Noch mehr Details kann Siemer aber noch nicht nennen. „Nach Freigabe des Haushaltes 2021 der Stadt Gifhorn im März wird ein Fachplaner mit der Erweiterung der Fahrzeughalle und der Nebenräume beauftragt. Erst nach Abschluss der Planungen kann etwas zum zeitlichen Ablauf und den organisatorischen Maßnahmen währen der Bauphase gesagt werden.“ Dann könne es auch erst weitere Aussagen geben dazu, wie sich die Einsatzrealität der Feuerwehr während der Baumaßnahme gestaltet, wo die Einsatzfahrzeuge stehen und die Ausrüstung gelagert werden.

Wehr wurde 1903 als Pflichtwehr gegründet

Die wesentlichen Baumaßnahmen sollen in 2022 abgeschlossen werden. In 2023 sollen lediglich noch Restarbeiten erledigt werden müssen. Wenn die Maßnahmen abgeschlossen sind, stehen der Feuerwehr vor allem in der Fahrzeughalle mehr Platz und damit mehr Bewegungsraum zur Verfügung – nicht zuletzt ist die Erweiterung damit auch ein Beitrag für mehr Unfallschutz.

Die Kästorfer Freiwillige Feuerwehr hat übrigens aktuell 65 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 24 in der Kinderfeuerwehr, 15 in der Jugendfeuerwehr, 24 in der Alter- beziehungsweise Ehrenabteilung sowie 360 fördernde Mitglieder. Sie verfügt über ein Tanklösch-, ein Löschgruppen- und ein Mannschaftstransportfahrzeug sowie über eine Anhängeleiter. Sie wurde 1903 als Pflichtfeuerwehr gegründet und 1912 in eine Freiwillige Feuerwehr umgewandelt. Im vergangenen Jahr absolvierte die Wehr 49 Einsätze, in diesem Jahr bereits fünf.

Von Thorsten Behrens