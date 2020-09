Auf den Start mit allen Kindern nach den Sommerferien haben sich die Erzieherinnen der Epiphanias-Kita in Kästorf riesig gefreut. „Endlich ist hier wieder Remmidemmi“, lachte Caroline Hoffmann, kommissarische Leiterin der Einrichtung. Und der Start des eingeschränkten Regelbetriebs sei auch erstaunlich gut gegangen: „Die Eltern kommen mit bis zum Zaun, und dann gehen die Kinder alleine in die Einrichtung, ziehen sich alleine aus, waschen sich vor dem Betreten des Gruppenraums alleine die Hände“, berichtete sie von einer deutlich sichtbaren und schnell entstandenen Selbstständigkeit der Mädchen und Jungen. Jedes Kind hat seinen eigenen Stuhl, und beim Mittagessen darf sich nicht mehr jeder selber aus der Schüssel bedienen, sondern bekommt von den Erzieherinnen so viel aufgetan, wie er möchte. „Das läuft ganz unproblematisch.“ Auch die Eingewöhnungsphase der neuen Kinder sei viel unkomplizierter gelaufen als befürchtet. „Es dürfen immer nur zwei Eltern zeitgleich mit in die Gruppe.“ Pro Tag, wohlgemerkt. Damit alle mal drankommen, fällt die Phase pro Eltern möglichst kurz aus. „Und das klappt gut“, so Caroline Hoffmann. Auch wenn vielleicht das ein oder andere etwas aufwändiger ist als vor Corona: „Alles ist besser, als zu schließen oder krank zu werden.“