Gifhorn

Ein echtes Highlight präsentierte der Kulturverein im Rahmen der „Heiße Kartoffeln“-Reihe den rund 200 Besuchern am Montagabend: Der bekannte deutsche Comedien Markus Maria Profitlich war zu Gast in der Gifhorner Stadthalle. Mit seinem neuen Programm „Einmal alles!“ zeigte er eine bunte Mischung aus seiner bis dato rund 35-jährigen Karriere, die über 14 000 Fernseh- und Bühnenauftritte umfasst.

Zur Galerie Er ist bekannt von zahllosen Fernseh- und Bühnenauftritten. Was es da so in 35. Jahren Karriere zu sehen gab, fasste Markus Maria Profitlich in Gifhorn im Rahmen der Kabaretttage „Heiße Kartoffeln“ zusammen – in seinem Programm „Einmal alles“.

„Wie bin ich zur Comedy gekommen?“, fragte Profitlich seine Zuschauer und beantwortete die Frage postwendend: „Es wurde mir in die Wiege gelegt.“ Der stattliche Mann war vor 60 Jahren als jüngstes von sechs Kindern bereits mit einem erstaunlichen Kampfgewicht von 13 Pfund zur Welt gekommen und feierte damit seinen allerersten Comedy-Erfolg: „Die Standard-Neugeborenenkleidung passte mir nicht, also mussten sie gleich größere Strampler für mich besorgen. Einmal angezogen, hat die Hebamme mich überall herumgezeigt, und alle haben gestaunt und gelacht. Damit war meine Laufbahn eigentlich schon klar.“

Anzeige

„Aber man kann auch mit Tremor lustig sein.“

Zu Profitlichs Leben gehört auch seine Parkinson-Diagnose, die er 2018 öffentlich machte. „Aber man kann auch mit Tremor lustig sein“, betonte er launig und zählte die Vor- und Nachteile seiner Krankheit auf: „Manche Dinge solle man als Parkinson-Kranker nicht tun, dazu gehört scharf schießen, Mikado spielen und tätowieren. Andere Dinge gehen einfach wie von selbst von der Hand, wie morsen, Rührei machen und onanieren.“

Auf der Stadthallenbühne wurde Profitlich unterstützt von seinem Schauspielkollegen Volker Büdts, der ihn schon bei TV-Formaten wie „Mensch Markus“ und „Weibsbilder“ begleitet hatte. Sie schlüpften in die Rollen zweier Bauarbeiter, die sich zu einem Kaffeepäuschen niederlassen und sich gegenseitig mit Geschichten über die unglaubliche medizinische Wirkung des Heißgetränks übertrumpfen. Schwere Verletzungen diverser Verwandter, die sie sich in Stalingrad oder bei einem Reitunfall zugezogen hatten, wurden auf wundersame Weise durch Kaffee geheilt. Profitlichs Cousin, der von Außerirdischen entführt und seziert wurde und von dem schließlich nur ein Backenzahn übrig blieb, wurde sogar durch ein Kaffeebad komplett wieder hergestellt.

„Ich weiß, viele meiner Witze sind unter der Gürtellinie.“

Profitlich spielte Büdts´ Patient mit einem Messer im Bein, einen unzufriedenen Hotelgast, einen betrogenen Ehemann auf einer Party und in Anlehnung an seinen Karrierebeginn als Can Can tanzende Nonne schlüpfte er in seine Lieblings-Frauenrolle aller Zeiten: Als mörderisch anmutende Hausfrau vergraulte er dauerhaft einen braven Bofrost-Lieferanten. „Ich weiß, viele meiner Witze sind unter der Gürtellinie“, sagte Profitlich. „Privat bin ich nicht so. Aber hier muss ich mich ja dem Niveau meines Publikums anpassen.“ Highlight des Abends war Profitlichs letzte Nummer: im knappen und hautengen Outfit tanzte er aufreizend zum Prince-Song „Kiss“. „Diese Nummer gibt es zum allerletzten Mal heute hier in Gifhorn, auch auf Anratens meines Urologen“, erklärte Profitlich und klemmte sich eine Wäscheklammer über sein bestes Stück, um die hohe Gesangsstimmlage von Prince erreichen zu können.

Profitlichs Auftritt kam gut an beim Gifhorner Publikum, es wurde viel geklatscht und noch mehr gelacht. Allerdings konnten ihn aufgrund der Corona-Situation nur 200 Zuschauer im großen Saal der Stadthalle erleben, der zu anderen Zeiten rund 850 Besucher fasst.

Von Maren Kiesbye