Gifhorn

Das Beste aus 35 Jahren verspricht der Allroundkünstler Markus Maria Profitlich in seinem Programm „Einmal alles!“. Am Montag, 28. September, beschränkt er sich bei den Kabarett-Tagen „Heiße Kartoffeln“ in der Stadthalle Gifhorn nicht auf Comedy, Kabarett, Entertainment...

Von leisen Tönen bis zur brachialen Wucht ist alles dabei

Markus Maria Profitlich kombiniert die verschiedenen Genres ab 19.30 Uhr geistreich in der mittlerweile selten gewordenen Kunst der Komik. Zu seiner großen Jubiläums-Tour serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, das seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat. Von leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte ist alles dabei, was das Herz eines Comedy- Gourmets begehrt.

Anzeige

Unterstützt wird er dabei von seinen Beiköchen Ingrid Einfeldt (unter anderem „Mensch Markus“) oder Thomas Hackenberg (unter anderem „ Quiz Taxi“).

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In der Tradition von Jerry Lewis , Heinz Erhardt und Monty Python

Ein Abend voller Geschmacksexplosionen erwartet das Publikum – zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python. Warum sich mit Pommes zufriedengeben, wenn man fürs gleiche Geld ein Zwölf-Gänge-Menu haben kann?

Die Ticket kosten 24,50 Euro inklusive Vorverkaufs- und Ticketgebühr. Karten gibt es beim Kulturverein Gifhorn, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24, bei der AZ/ WAZ Konzertkasse im Steinweg 73, Tel. (0 53 71) 80 81 36, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region und bundesweit bei Vorverkaufsstellen, die über das Reservix- Ticket-System verfügen. Weitere Informationen beim Kulturverein unter Tel. (0 53 71 81 37 04 sowie im Internet unter www.heisse-kartoffeln.de.

Von der AZ-Redaktion