Gifhorn

Viel gelacht wurde am Dienstagabend in der Gifhorner Stadthalle, als der deutsch-französische Kabarettist Alfons mit seinem Bühnenprogramm „Le Best of Alfons – Kulturreporter in Diensten des deutschen Fernsehens“ auftrat. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Kulturverein im Rahmen der Kabarettreihe „Heiße Kartoffeln“.

„Ich freue mich riesig, euch zu sehen, ich habe euch so vermisst“, begrüßte der Comedian sein Publikum überschwänglich mit seinem ihm typischen ausgeprägten französischen Dialekt. „Dass das Kulturleben endlich wieder ein bisschen startet, ist superbe.“ Er berichtete von seinen persönlichen Erlebnissen in der Anfangszeit der Pandemie: „Im März 2020 habe ich gerade in Frankreich Urlaub gemacht, als mich eine SMS erreichte: Komm schnell wieder zurück, die machen die Grenzen zu, und bringe soviel Klopapier mit, wie du kannst.“ Also lud er sein Auto bis zum Anschlag voll mit Toilettenpapier, ein paar Rollen davon verkaufte er auf der Fahrt an verzweifelte Menschen an Autobahnraststätten für 20 Euro das Stück, mit dem Rest war er aber trotzdem gut gewappnet für den ersten Lockdown in Deutschland.

Die Reaktion der Franzosen auf die harte Ausgangssperre

Viel Gelächter und Applaus für Alfons: Der deutsch-französische Comedian in Gifhorn. Quelle: Maren Kiesbye

Deutsche und Franzosen hätten sehr unterschiedlich auf die Pandemie reagiert, meinte Alfons. In Deutschland wurde sich allerorts Sorgen um das Bruttosozialprodukt gemacht, wohingegen in Frankreich kein Mensch darüber nachgedacht hätte: „Allerdings waren die Lockdowns in Frankreich viel strenger als hier“, so Alfons, „Es gab eine harte Ausgangssperre, die teilweise nur zum Joggen umgangen werden konnte. Also haben alle Leute das Joggen angefangen, manche sogar mit Rollator.“

Immer wieder verglich Alfons die beiden Länder, in denen er gelebt hat, so auch die vielen Regeln und Gesetze in Deutschland, an die sich hierzulande tatsächlich und für ihn anfangs sehr überraschend akribisch alle halten: „In Frankreich sind rote Ampeln eigentlich nur Vorschläge. In Deutschland bleibt man stehen, auch wenn es in Strömen gießt und weit und breit kein Auto zu sehen ist. Was mich schon immer wundert, ist, warum damals eigentlich die Berliner Mauer gebaut wurde. Eine rote Ampel hätte auch gereicht.“

Eine Kombi aus Stand-Up-Comedy und Filmclips von Volksbefragungen

Alfons heißt eigentlich Emmanuel Peterfalvi, wuchs in Paris auf und kam als junger Mann nach Deutschland. Bekannt wurde er durch die Kunstfigur Alfons, die – immer gekleidet in orangefarbener Trainingsjacke und bewaffnet mit riesigem Puschelmikrofon – auf der Straße irgendwelche Menschen anspricht, ihnen häufig recht sinnlose Fragen stellt und sie vor der Kamera in lustige Gespräche verwickelt. Sein Bühnenprogramm in der Gifhorner Stadthalle bestand aus einer Kombi aus kabarettistischer Stand-Up-Comedy und mitgebrachten Filmclips eben dieser Volksbefragungen, die er auf einer großen Leinwand präsentierte.

Ein Markenzeichen von Alfons: Die orangefarbene Trainingsjacke. Quelle: Maren Kiesbye

Da gab es Beiträge, in denen er Bürger zum Thema Flüchtlinge oder deutsch-französische Freundschaft befragte. Dabei spielt er immer den etwas trotteligen Franzosen, der durch hintersinnige Fragen erstaunliche Antworten aus den Menschen herauslockt. Als Zugabe und krönenden Abschluss seines Bühnenprogrammes zeigte Alfons einen Filmbeitrag über die Kuriositäten eines Schützenfestes im Ost-Harz.

„Ich liebe Helden des Alltags“

„Auf Bühnen zu stehen und Geschichten zu erzählen, das war immer ein Traum von mir. Das hier ist ein wahr gewordener Traum“, betonte Alfons, und: „Ich liebe Helden des Alltags.“ So wie Veronique, deren eher durchschnittliches Restaurant im französischen Bourges versehentlich mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und die sich heutzutage vor Gästen kaum retten kann.

Alfons erntete von seinen rund 240 Zuschauern viel Applaus und Fußgetrappel für sein launiges und sympathisches Programm.

Von Maren Kiesbye