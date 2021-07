Kabarettreihe Heiße Kartoffeln: Auch 2021 gibt’s sieben Kracher im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Kultur lässt sich auch durch Corona nicht klein kriegen: Diesen Optimismus versprühten die Macher der sieben Kulturvereine im Landkreis Gifhorn bei der Präsentation des Programms für die Kabarettreihe Heiße Kartoffeln. Im Beisein von Unterstützern präsentierte Programm-Organisatorin Dr. Elga Eberhardt am Mittwoch die Details.

„Sehnsucht nach Kultur ist riesengroß“

Für die Kulturvereine sprach Willy Knerr zunächst aus dem Herzen: „Die Sehnsucht nach Kultur ist riesig.“ Dass auch 2020 unter hohem Aufwand wegen der Corona-Auflagen die Reihe über die Bühne gehen konnte, habe auf sehr viel Dank der Zuhörer gestoßen.

Sponsoren loben die Macher des Programms

Dass die Kabarettreihe stattfinden kann, ist auch der 6500-Euro-Spende der Landkreis-Stiftung zu verdanken. Landrat Dr. Andreas Ebel lobte alle Kulturvereine für ihr Engagement. „Das fördern wir gerne.“ Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstandsmitglieder der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, stieß ins gleiche Horn bei der Begründung, weshalb sich das Geldinstitut für die Heiße Kartoffeln finanziell stark mache. „Kultur ist kein Business, sondern Leidenschaft.“ Als Unterstützer ist erneut die LSW im Boot. Deren Unternehmenssprecherin Birgit Wiechert lobte den Mut der Macher – und die Tatsache, dass „ein attraktives Programm“ herausgekommen sei.

Heiße Kartoffeln: Das Programm Das Programm der Kabarettreihe Heiße Kartoffeln 2021 17. September, 19.30 Uhr, Ingo Appelt mit „Staatstrainer“, Stadthalle Gifhorn 21. September, 19.30 Uhr, Alfons mit „Le Best of“, Stadthalle Gifhorn 24. September, 19.30 Uhr, Lüder Wohlenberg mit „Wird schon wieder!“, Stadthalle Wittingen 26. September, 19.30 Uhr, Erwin Grosche mit „Wie aus heiterem Himmel“, Zur Linde in Hankensbüttel 28. September, 19.30 Uhr, Stephan Bauer mit „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“, Zur Linde in Groß Oesingen 29. September, 19.30 Uhr, Arnulf Rating mit „Wer ist eigentlich Wir?“, Kulturzentrum Meinersen Kartenvorverkauf beim Kulturverein Gifhorn, Tel.; 05371-813924 oder per Mail info@kulturverein-gifhorn.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen, unter anderem an der AZ-Konzertkasse im Steinweg 73. Weitere Infos unter www.heisse-kartoffeln.de. Nach aktueller Corona-Lage sind die Platzkapazitäten noch auf die Hälfte reduziert. Auch hinter den Essensangeboten stehen noch Fragezeichen.

In der Tat: Gleich zum Auftakt am 17. September kommt mit Ingo Appelt ein wahrer TV-Promi. Elga Eberhardt betonte, dass dieser sich vom Comedy-Star inzwischen zum ernst zu nehmenden Kabarettisten gemausert habe. Auch Alfons erlangte vor Jahren durch seine Fernsehauftritte Bekanntheit. Sein Markenzeichen: das Puschelmikro und nicht alltägliche Alltagsfragen.

Ein Arzt als Kabarettist

Eine besondere Mischung verspreche der Auftritt von Lüder Wohlenberg am 24. September in Wittingen. Von Berufs wegen eigentlich Arzt beleuchte er die Lage der Nation auf seine Art, so Eberhardt. Mit musikalischen Einspielern kommt Erwin Grosche am 26. September in Hankensbüttel daher.

Programmreihe endet am 7. Oktober

Auch für Unverheiratete geeignet sei der Abend mit Stephan Bauer und seinem Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“. Weiteres bekanntes Zugpferd im Programm ist Arnulf Rating am 29. September in der Okerhalle. Die Heißen Kartoffeln beschließt am 7. Oktober Frederic Hormuth in Meinersen.

Zur Galerie Vom 17. September bis 7. Oktober laufen im Kreis Gifhorn wieder die Kabaretttage „Heiße Kartoffeln. Neben Ingo Appelt und Alfons sind weitere fünf prominente Künstler dabei.

Wegen Corona ist einiges noch unter Vorbehalt

So unwägbar Corona aktuell noch einiges macht, so fest entschlossen sind die Veranstalter, je nach Lage zu reagieren. Von daher gehen sie aktuell ein liebgewonnenes Beiwerk des Programms noch defensiv an: Inwieweit Essen rund um die Kartoffel angeboten werden kann, sei noch offen. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort, erst einmal mit begrenzter Sitzplatzanzahl.

Von Andrea Posselt