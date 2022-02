Kabarettist Django Asül tritt in Gifhorn auf

Gifhorn

Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi präsentiert Django Asül sein aktuelles Programm „Offenes Visier“. Ein Power-Programm für Jederfrau und Jedermann, unheimlich amüsant und unterhaltsam. Am Samstag, 26. Februar, ist der Gewinner des bayerischen Kabarettpreises zu Gast in Gifhorns Stadthalle.

Und nein, Django Asül beschäftigt sich in diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde – aber nicht bei Django! Denn er hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.

Wie kann man fußläufig spannend Urlaub machen?

Dementsprechend stellt der Kabarettist nicht nur wichtige Fragen, sondern liefert auch Antworten: Wie können wir in Zeiten sozialer Verunsicherung hilfreiche Zeitgenossen sein? Wie kann man fußläufig spannend Urlaub machen und dabei das Klima schonen? Wie muss man heute leben, um später der Demenz zu entkommen? Und wieso trifft Django auf Malta Chinesen, die Griechen sind?

Als besonderes Highlight spricht der Niederbayer auch noch über seine erotischen Fantasien. Und warum er regelmäßig karitativ ist – als Immobilienmakler. Django Asül bedeutet ist hochkonzentrierte Komik als Hilfe zur Selbsthilfe.

