Kabarett in Gifhorn: Christoph Sieber über Politik, Digitalisierung und Corona

Gifhorn

Die Kabarett-Reihe „Heiße Kartoffeln“ abzusagen aufgrund der Corona-Krise kam für die veranstaltenden Kulturvereine des Landkreises nicht in Frage. Jede Menge Anstrengungen waren unternommen worden, um Zuschauern und Künstlern einen reibungslosen Abend zu ermöglichen. Daher ging es im Großen Saal der Gifhorner Stadthalle entzerrt und entspannt zu am Auftaktabend mit Kabarettist Christoph Sieber.

„Die Pandemie der Dummheit ist weit gefährlicher“

„Das Pferd steht im Stall und scharrt seit Wochen mit den Hufen!“, rief Sieber seinem Publikum dann auch zu. Gerade in diesen Zeiten brauche man das Kabarett, das mit schonungslosem wie gnadenlosem und satirischem Blick auf die Lage im Land schaut. Ja, Corona hänge uns allen zum Halse heraus, zumal die Pandemie der Dummheit weit gefährlicher sei. Regeln treiben eine Gesellschaft doch nicht auseinander, sondern seien der Kitt derselben, bemerkte Sieber ratlos und stellte gleichzeitig fest, dass die angebliche Corona-Diktatur „ganz schön schäbig“ daherkomme. „Das haben wir schonmal besser hinbekommen!“

Wenn der digital verbundene Teppich einen Notarzt alarmiert

Seine Kritik schüttete Sieber ebenso über Politik, Gesellschaft, Arbeitsmarkt oder die Digitalisierung aus. Bitterböse zog er über die Digitalisierung und deren Fallstricke her: Für alles und jedes gäbe es eine App – selbst der Teppich sei heutzutage mit dem Internet verbunden. „Wenn Sie drauf liegen, ruft der den Notdienst!“ Wo bleibt bei all den digitalen Erleichterungen der gesunde Menschenverstand?, will Sieber wissen und befasst sich reimend mit dem Zweifel („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) ebenso wie mit der Wahrnehmung einer oft verbogenen Realität.

Nachdenklich stimmte die Zuschauer sein desillusionierender Blick auf die Arbeitswelt: Darf Arbeit Spaß machen? Oder nur Pflichtgefühl sein? Was ist mit der Faulheit? Wären Adam und Eva faul unter dem Pflaumenbaum liegen geblieben, wären wir heute noch im Paradies.

Für den Kabarettisten ist klar: Die Reichen haben die Finanzkrise verursacht

Natürlich durfte ein Blick auf die Flüchtlingslage genauso wenig fehlen wie die Überlegungen zur besten Staatsform – eine gut gemachte Diktatur gegenüber einer langweiligen Demokratie. Sieber versteht es, mit einem Augenzwinkern, den Finger in die Wunden zu legen und genüsslich herumzudrehen. Nicht einzelne wurden herausgepickt, sondern eigentlich stehe die gesamte Menschheit auf dem Prüfstand. Wollen wir wirklich zurück zu dem Vor-Corona-Wahnsinn mit Konsum um des Konsums willen und einer bequemen Blindheit gegenüber der Realität? Sieber wurde deutlich zum Thema Flucht und Armut im Vergleich zur Finanzkrise: Nicht die Armen hätten diese Krise hervorgerufen, sondern die Reichen – die hätten uns weit mehr Steuergelder gekostet als die Armen. „Hätten Gehälter wirklich mit Leistung zu tun, gäbe es viele reiche Paketzusteller.“

Mit gekonnten Jongliereinlagen, eigenen Songs und temperamentvollen Showeinlagen sorgte Sieber trotz aller Schärfe seiner Betrachtungen auch immer wieder für Heiterkeit und satirische Selbsterkenntnis des ewig meckernden Deutschen. Die Zuschauer jedenfalls amüsierten sich prächtig und spendeten reichlich Applaus.

Von Stephanie Dorer