Kabarett im Landkreis Gifhorn: Die Heißen Kartoffeln sind servierfertig

Landkreis Gifhorn

Einen Vorgeschmack auf die Kabarettreihe „Heiße Kartoffeln“ gibt es beim Kurzinterview mit Alfons: Er verspricht den Gifhornern „meine absoluten Highlights aus über 25 Jahren im Land der Dichter und Klempner“: Alfons heißt eigentlich Emmanuel Peterfalvi, ist ein französisch-deutscher Kabarettist, der vor 56 Jahren in Paris geboren wurde und inzwischen in Hamburg lebt. Worauf sich die Gifhorner freuen können? Die AZ hat Alfons gefragt.

Bonjour, Alfons! Sie wollten ja eigentlich nur so lange in Deutschland bleiben, bis Sie uns verstanden haben. Nun sind Sie nach 27 Jahren immer noch da. Was genau verstehen Sie denn nicht an uns?

Bonjour! Es sind mittlerweile sogar 30 Jahren! Ich verstehe einiges nicht aber wenn ich ein Beispiel nennen sollte, dann ist es das mit der Politik. In Frankreich würde man nie ein Präsident 16 Jahre behalten. Stell Dir mal vor, ein Jugendlicher der 16 Jahre alt ist, der kennt nur Merkel. Ich bin kein Psychologe aber ganz gesund kann das nicht sein. Und die Franzosen fragen mich: warum bleibt sie so lange. Tja, ich sage denen, das ist wie beim Handyvertrag. Die Deutschen vergessen immer wieder sie zu kündigen und dann wird das automatisch verlängert. Aber jetzt nicht mehr. So wie es aussieht ist Olaf Scholz die nächste Kanzlerin.

Vielleicht können Sie uns helfen, die Franzosen besser zu verstehen: Was sollten wir Gifhorner unbedingt über sie wissen?

Über die Franzosen muss man einfach nur wissen, die sind die besten Köche, die besten Liebhaber und die hübscheste Menschen. Und bescheiden sind die auch noch.

Geben Sie den Gifhornern einen Tipp: Wie sollten die sich auf den Abend mit Ihnen vorbereiten, damit sie Sie verstehen?

Bloß nicht vorbereiten. Die Arbeit mache ich, Ihr dürft Euch entspannen und einen schönen Abend genießen. Mit viel zu lachen aber auch einiges zum Nachdenken. Und wichtig: Ich habe meinen Puschelmikro nicht dabei, ich werde niemanden interviewen. Auch in der ersten Reihe seid Ihr sicher.

Alfons hat übrigens auch einen Freundeskreis. Und wer dazu gehören möchte, kann mal unter www.le-freundeskreis.de nachschauen, wer schon so da ist.

Ingo Appelt ist „Der Staats-Trainer“

Ingo Appelt Quelle: Archiv

Der Comedian Ingo Appelt präsentiert am Freitag, 17. September, um 19.30 Uhr in der Gifhorner Stadthalle sein neues Programm – und wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms „Der Staats-Trainer“ ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für Frauen. Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit einem gezielten Tritt. Unser Ingo ist ein Ingo für alle – alle Überforderten und Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten. Für alle, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zuhause längst das Kommando übernommen haben. Als Bundesarschtreter will Ingo Appelt mit seinem neuen Programm aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: Alles scheiße – Laune super! Der Appelt wendet sich wieder an das Volk. Sein Credo: „Nun stellt euch bitte mal nicht so an! – Außer natürlich für Tickets zu meinem neuen Programm.“

Alfons ohne Puschelmikro, aber mit „frongsösische Accent“

Alfons. Quelle: Tine Acke

Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? Frongsösische Accent? Ja, kennen Sie – und ist Ihnen vermutlich schon häufig im heimischen Fernseh-Gerät begegnet. Gestatten: Alfons, Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens! Am Dienstag, 21. September, gastiert Alfons um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gifhorn. Und als solcher seziert der Franzose auch in seinem Bühnenprogramm mit messerscharfem Blick die allgemeine Nachrichtenlage, kommentiert die großen Skandale unserer Zeit und widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie den kleinen, aber umso bemerkenswerteren Fundstücken aus dem bundesdeutschen Alltagswahnsinn. Vor allem aber präsentiert Alfons in „Le Best of“ eine Auswahl persönlicher Highlights: das Beste aus seinen langjährigen Studien zum Verhalten der Deutschen in freier Wildbahn – die besten Texte, die besten Geschichten und natürlich einige seiner berühmt-berüchtigten Reportagen aus diesem Land der Dichter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler. Was ihn immer wieder antreibt? Es ist die Suche nach dem wahren Wesen der Deutschen – ein immerwährendes Mysterium: „Damals, als ich Frankreich verließ, habe ich meinen Freunden gesagt: Keine Sorge, ich bin bald zurück – ich bleibe nur so lange, bis ich die Deutschen verstanden habe.‘ Das war vor über 25 Jahren. Alors, ich bin immer noch hier…“

Lüder Wohlenberg: „Wird schon wieder!“

Lüder Wohlenberg Quelle: Archiv

„Wird schon wieder!“ ist eine satirische Überlebenshilfe, 90 Minuten aktuelles Grundlagenkabarett in Sachen Optimismus. Am Freitag, 24. September, werden in der Stadthalle Wittingen um 19.30 Uhr neue Einblicke eröffnet und überraschende Auswege aus jeder Lebenslage gezeigt, präsentiert von einem versierten Survival-Experten: Lüder Wohlenberg ist Arzt und Kabarettist. Er kennt das Gesundheitssystem von beiden Seiten der Nadel und weiß, was die Medizin kann und wo sie besser das Skalpell in der Verpackung stecken lässt. Zahlreiche Gesundheitsreformen, zwei Verkehrsunfälle und eine Schultereckgelenkssprengung haben ihn, den über zwei Meter großen Bühnenhünen, nicht klein gekriegt. Er hat an verschiedenen Krisenherden sein Süppchen gekocht und es immer selber ausgelöffelt. In seinem neuen Kabarettprogramm spricht der Arzt, spottet der Kabarettist und selbstverständlich philosophiert auch wieder Profipatient Raderscheid. Und dann wird für einen Moment auch alles klar: Der Grund für die Rückenschmerzen, für die unerbittliche Digitalanzeige der Waage und sogar für das Leben selbst. Wohlenberg fängt da an, wo sein letztes Programm „Spontanheilung“ aufgehört hat. Mit dem Licht der Hoffnung. Zusammen mit den Fackeln der Wahrheit und der Funzel der Freiheit wirkt Kabarett so nicht nur erheiternd, sondern sogar erhellend.

Ist Erwin Grosche ein Onkel von Karlson vom Dach?

Erwin Grosche Quelle: Harald Morsch

Gedankenblitze und poetische Niederschläge. Liebenswert, ein Bollwerk literarischer Bonmots, aber so fein mit Selbstironie und Schabernack und Alltag gewürzt, dass es einfach Freude macht, Erwin Grosche beim Fantasieren am Sonntag, 26. September, um 19.30 Uhr im Gasthof „Zur Linde“ in Hankensbüttel beizustehen. Kenner der Szene halten Erwin Grosche für den ungewöhnlichsten Kabarettisten Deutschlands: Was für ein merkwürdiges kleines Männchen. Wie von einem anderen Planeten. Diese weit aufgerissenen Augen, dieser leicht irre Blick, und dazu haut er auch noch auf die Trommel. Was ist das? Ein in die Jahre gekommenes Grasssches Oskarchen? Oder ein Onkel von Karlson vom Dach. Jetzt macht er den Mund auf. Merkwürdige Wörter purzeln heraus. Vielleicht ist der sonderbare kleine Mann ein Gesandter aus dem dadaistischen Jenseits? Vom Alleralltäglichsten bis zum Ungeheuren, ja Ungeheuerlichen der Existenz ist es in Grosches Programm „Wie aus heiterem Himmel“ manchmal nur ein ganz kleiner Schritt. Aus verblüffenden Assoziationen, Albernheiten, skurriler Poesie bastelt Grosche mit staunenden Augen eine Welt zusammen, die nach den Gesetzen einer kindhaft-unbekümmerten Logik funktioniert. Ganz unschuldig ist das nie. Musik macht Grosche auch, setzt aber Akkordeon, Gitarre, Spielzugpiano oder Klangschalen so geschickt reduziert ein wie einst Hüsch die Heimorgel. Damit sich die Texte an irgendwas festhalten können. Erwin Grosche kann man nicht beschreiben. Er verrückt sein Publikum und bringt es auf schiefe Bahnen.

Stephan Bauer: Ehepaare kommen in den Himmel

Stephan Bauer Quelle: Frank Soens

„Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon!“ heißt das Programm von Stephan Bauer. Er präsentiert es am Dienstag, 28. September, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“ in Groß Oesingen. Frauen brauchen Männer und umgekehrt! Eigentlich eine Binsenweisheit. Doch wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann sie mit Sonnenschirm begleitet, ist irgendwas nicht richtig. Aller Geschlechtergerechtigkeit zum Trotz sehnt sich auch die moderne Frau nach positiver Männlichkeit. Aber ohne primitives Macho-Getue, sondern mit männlicher Klarheit, Zielstrebigkeit und Entscheidungsfreude. Männer stehen dagegen morgens im Bad und denken: „Unterhose richtigrum angezogen – Tagesziel erreicht.“ Das Dilemma: Ohne Männlichkeit und Weiblichkeit gibt es keine sexuelle Anziehung. Und so finden sich alle damit ab, dass mittlerweile auch der Dildo zum gut sortierten Haushalt zählt, während sich die Männer mehr mit Pornografie beschäftigen als mit ihrer Ehefrau. Gemäß dem Motto: „Appetit holen auswärts, verhungern zuhause.“ Wie haben sich doch die Zeiten geändert. Früher hatten wir keinen Sex vor der Ehe, heute keinen Sex in der Ehe. Vieles ist durcheinander geraten, kein Stein steht mehr auf dem anderen. Früher waren die Leute smart und die Telefone blöd, heute ist es umgekehrt. Man denkt: „Herr lass’ Hirn vom Himmel fallen. Oder Steine. Hauptsache, Du triffst.“ Stephan Bauers neues Programm ist ein Lichtblick.

Arnulf Rating präsentiert den „Zirkus Berlin“

Arnulf Rating Quelle: Gerhard Westrich

Arnulf Rating wollte eigentlich nur die Zeitungen zum Altpapier bringen. Aber dann bleibt er doch an einer dummen Schlagzeile hängen: Was kommt nach Corona? War da was? Was war da? Über was reden wir? Das Karussell dreht sich. Schnell. Schneller. Zirkus. Immer wieder überraschend wird am Mittwoch, 29. September, in der Okerhalle, Groß Schwülper um 19.30 Uhr eine Sensation nach der anderen präsentiert. Berlin ist das Zentrum. Hier spielt die Musik. Es geht immer schneller nach oben. Bravo. Und noch schneller wieder runter. Gruselig. Um was geht es? Geld, Ruhm? Ist alles Magie? Oder Macht? Oder einfach nur Show? Geld ist genügend da! Es wird einfach nachgedruckt. Es sind goldene Zwanziger Jahre. Der Mann mit dem Koks ist auch wieder da. Was gestern galt, spielt heute keine Rolle mehr. Wir reden über alles. In den Manegen der Talkshows. Moderatorinnen sind die Dompteusen mit ihren gemischten Raubtiergruppen. Das Publikum ist fasziniert oder gelangweilt – aber es bleibt dran. Arnulf Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin – und er gehört zur Risikogruppe. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Der letzte der legendären 3 Tornados, der auf der Bühne steht. Unterhaltung mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird. Der Anspruch bleibt: Die Menschen oben mit erweitertem Bewusstsein und unten mit nasser Hose aus dem Theater zu entlassen.

Frederic Hormuth will’s wissen: Wer ist eigentlich „Wir“?

Frederic Hormuth Quelle: Archiv

„Wir“ waren schon Volk, Papst und im Lockdown. Aber wer ist „wir“ denn genau? Das erfährt das Publikum am Donnerstag, 7. Oktober, im Kulturzentrum Meinersen um 19.30 Uhr. Frederic Hormuths Frau sagt „Wir müssten mal den Müll runterbringen“ und meint dabei ihn. Vegetarier sagen „Wir essen zu viel Fleisch“ und meinen damit alle mit Weber-Grill. Und Politiker sagen gerne „Wir müssen die Inhalte besser rüberbringen“, meinen dabei aber auf keinen Fall sich selbst. Das „Wir“ ist nach monatelangem Abstandhalten und der ständigen Gefahr irgendwelcher La Ola feiernden Viren in der Dauerkrise. Was ist eigentlich noch davon übrig? Hormuth versucht in seinem Soforthilfe-Programm, zu retten, was zu retten ist. Er macht Kabarett mit Herz, Haltung und hammermäßigen Songs am Klavier. Und ganz oft trifft er den springenden Punk so genau, dass auch das Zwerchfell vor Lachen zu hüpfen beginnt. Wir sollten uns das mal anschauen. Also Sie! Frederic Hormuth wurde freiwillig in Mannheim geboren und lebt mittlerweile noch freiwilliger in Heppenheim an der Bergstraße. Bundesweit ist er mit seinen Soloprogrammen seit Ende der Neunziger auf Kleinkunstbühnen (und Großkunstbühnen… und Bühnen ohne Bühne…) unterwegs.

Die Tickets

Tickets gibt’s für 24,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren (Ingo Appelt, Alfons, Erwin Grosche) beziehungsweise 21 Euro (Arnulf Rating, Lüder Wohlenberg, Frederic Hormuth, Stephan Bauer) in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, sowie beim Kulturverein Gifhorn, Tel. (05371) 81 39 24, Mail info@kulturverein-gifhorn.de und bei allen Vorverkaufsstellen, die über das Reservix-Ticket-System verfügen

Von Christina Rudert