Westerbeck

Sich das fertig abgepackte Steak aus dem Supermarkt holen kann jeder. Jessica Leopold-Jotzo aus Leiferde und Jan Wessels aus Gifhorn haben den etwas schwierigeren Weg gewählt. Monatelang trafen sie sich regelmäßig online oder am Schießstand bei Westerbeck, dem Schulungszentrum der Kreisjägerschaft Gifhorn. Jetzt haben sie den Jagdschein bestanden. Dahinter steckt viel Arbeit. Und es geht um mehr als das Treffen mit Büchse oder Flinte.

Sich die Lebensmittel selbst im Wald zu besorgen, war zunächst gar nicht der erste Gedanke für Jessica Leopold-Jotzo, den Jagdschein zu machen. Sie ist Reiterin und hatte in der Landwirtschaft zu tun, interessierte sich schon immer für Natur. Eine Bekannte, die Jägerin ist, hat sie auf die Idee gebracht. Dass sie künftig die Herkunft ihres Fleisches genau kennt, ist für sie inzwischen auch eine Motivation.

Das „Grüne Abitur“: Der Umgang mit der Waffe ist dabei nur ein Aspekt. Zu lernen gibt es noch viel mehr. Quelle: Sebastian Preuß

„Ich hatte beim Schwarzwild vier Stunden Fleisch geschnitten und eingeschweißt“, berichtet die Leiferderin von einem Praxis-Wochenende. „Da ist man schon stolz drauf. Man war aber auch geflasht von der Arbeit.“ Auch Jan Wessels aus Gifhorn hat den Wert von Lebensmitteln neu zu schätzen gelernt: „Was das für Arbeit ist, bis es fertig auf dem Teller liegt.“ Und davor noch das Warten im Hochsitz. Dann aber folgt die Belohnung. „Vorige Woche gab es zum ersten Mal die Rehkeule.“

Jagdschein: Kursus, Kosten, Prüfung Es gibt Jagdschulen, in denen Teilnehmende innerhalb von Wochen den Jagdschein erlangen können. Die Kreisjägerschaften in Gifhorn, Peine und Wolfsburg setzen auf eigene Kurse, die mehrere Monate dauern. Dr. Jörg Heide, Ausbildungsobmann der Peiner Kreisjägerschaft, legt Wert auf eine tief gehende Ausbildung. „Wir warten auf die Nivellierung des Bundesjagdgesetzes.“ 130 Stunden Vorbereitungskursus sollen ihm zufolge dann Pflicht sein. Ein Graus wäre ihm ein digitaler Kursus. „Sollte das gesetzeskonform werden, haben wir ein Problem.“ Dann wären seiner Ansicht nach zu viele schlecht ausgebildete Jäger mit Waffen unterwegs. Das „Grüne Abitur“ umfasst laut Marion Klopp von der Kreisjägerschaft Gifhorn 200 Stunden Theorie. Ohne das Üben zuhause: Wie viel Stunden sie wirklich reingesteckt hat, weiß Jungjägerin Jessica Leopold-Jotzo aus Leiferde nicht. Die Prüfungsordnung sieht laut Ernst-Dieter Meinecke, dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft Gifhorn, fünf abzufragende Bereiche vor: Wild lebende Tiere, Waffenkunde, Gesetzeskunde, Naturschutz, Jagdbetrieb. Es gibt drei Prüfungen am Prüfungstag zu absolvieren: Schießen, schriftliche Prüfung mit 100 Fragen (20 Fragen pro Bereich) sowie eine mündliche und schriftliche Prüfung im Revier. Die Kursusgebühr beträgt 1 000 Euro. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden viel mehr investiert – in Kleidung und Munition zum Beispiel. Sie schätzen die Gesamtkosten auf etwa 2 500 Euro. Wer den Jagdschein haben will, braucht eine blütenreine Weste, sagt Wolfsburgs Vorsitzender Ralph Schräder. Ohne polizeiliches Führungszeugnis gebe es kein „Grünes Abitur“. Da kämen Jugendsünden hoch, die längst vergessen schienen.



Im Wald nahe des Elbeseitenkanals bei Westerbeck blicken die beiden auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Es gab mehr zu lernen als die Wertschätzung für Grillgut. Wessels konnte vorher gerade mal einen Nadel- von einem Laubbaum unterscheiden, wie er selbst zugibt. „Ich wollte mal ohne Smartphone-App Bäume erkennen.“ Zweimal die Woche Theorie, an den Wochenenden Praxis und darüber hinaus noch jede Menge Hausaufgaben büffeln: Es heißt nicht umsonst „Grünes Abitur“. Leopold-Jotzo hat die Stunden nicht gezählt, die sie rein gesteckt hat. „Was man alles gelernt hat, ist bemerkenswert.“

Anschaulicher Schulungsraum: Am Schießstand bei Westerbeck hat Gifhorns Kreisjägerschaft inzwischen ein ausgewachsenes Ausbildungszentrum. Quelle: Sebastian Preuß

Bei Westerbeck ist nicht nur der Schießstand. Dort hat die Jägerschaft auch seit zehn Jahren ihren Schulungsraum mit zahlreichen ausgestopften Tieren und jede Menge Tafeln an den Wänden. Es ist ein echtes Ausbildungszentrum für Jungjägerinnen und -jäger. Wildtierkunde, Hygienekunde, Pflanzen im Revier: „Man muss das Revier kennen“, sagt Wessels. Und lernt die Sprache der Jäger zu verstehen.

Das war das Schwierigste für die beiden Neulinge in der Jagd

„Für mich war es die Pflanzenkunde“, sagt Wessels, was ihm am schwersten fiel. „Da musste ich sehr viel üben.“ Ein paar Schritte weiter stehen die beiden in einer Kuhle südlich des Schießstandes. „Das Tontaubenschießen war für mich das schwierigste“, sagt Leopold-Jotzo. Hier hat sie es sich erarbeitet.

Die Jungjäger haben noch lange nicht ausgelernt

Beiden ist klar: Das „Grüne Abitur“ haben sie in der Tasche, aber noch lange nicht ausgelernt. Und sie brauchen Geduld. „Wir sind noch nicht pachtfähig“, sagt Leopold-Jotzo. Das werde erst in drei Jahren so weit sein. Doch Gelegenheit zum Üben haben sie bis dahin. „Wir haben die Möglichkeit, mit zu einer Jagd zu gehen, und machen das auch.“

Von Dirk Reitmeister