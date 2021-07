Junge Kart-Fahrer rattern in Gifhorn durch den Pylonen-Parcours

Gifhorn

Benzingeruch, knatternde Motoren, umherwirbelnde Plastikkegel: Auf dem Teves-Parkplatz fand am Sonntag der 38. Gifhorner Kart-Slalom statt. 92 jungen Fahrerinnen und Fahrer waren am Start.

Eine davon war die erst sechsjährige Leonie Quante. Sie startete in ihrer ersten Saison überhaupt – und nahm in der Klasse 1, also bei den jüngsten Startern, auch gleich einen Pokal mit. „Ich mache hier mit, weil das echt Spaß macht“, sagte Leonie. Die Begeisterung für den Motorsport liegt in der Familie, ihr Vater und ihr Bruder fahren auch Rennen.

Es ging um Pokale und Meisterpunkte

„Das ist gerade für Fahrerinnen und Fahrer, die zum ersten Mal am Start sind, ein schwieriger Parcours. Die sind nervös“, gesteht Daniel Brusch, Sportleiter des Gifhorner Ortsclubs im ADAC und damit Ausrichter. Nicht zuletzt deswegen gibt es für die jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Klasse 1 mit den Jahrgängen 2012 bis 2014, Pokale für alle. „Das motiviert, damit die Kinder dabei bleiben“, so Brusch. In der Klasse waren am Sonntag auch zwei Kinder aus Gifhorn am Start – darunter Leonie Quante.

Insgesamt waren 92 Mädchen und Jungen dabei, aufgeteilt in fünf Altersklassen. Bevor sie auf die Piste durften, mussten sie den Parcours erst einmal zu Fuß ablaufen, um ihn kennen zu lernen. Dann waren die Karts an der Reihe – die ersten Runden waren noch ohne Wertung, um die Reifen warm zu fahren. Und dann ging es um Pokale und Meisterpunkte für die Läufe zur Niedersachsenmeisterschaft.

Ist Kart-Fahren mit Benzinmotor in Zeiten des Klimawandels und der Diskussion um E-Mobilität überhaupt noch zeitgemäß? „Ja,“, sagt Daniel Brusch, Sportleiter der seit 1991 bestehenden Kart-Gruppe in Gifhorn, mit Nachdruck. Karts seien der Einstieg in den Motorsport – wer länger dabei bleibe, lerne viel für den regulären Verkehr auf der Straße. „Das ist wie ein Sicherheitstraining für künftige Autofahrer. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Fahrschulen über Kart-Fahrer“, so Brusch. Ob Fahrphysik, Bremswege oder Geschwindigkeitseinschätzung: Der Spaß habe durchaus auch einen Lerneffekt, der helfe, später Unfälle zu vermeiden.

Zur Galerie Die Gifhorner Ortsgruppe im ADAC hatte am Sonntag zum 38. Kart-Slalom eingeladen. Ein paar Impressionen...

Und auch zum Thema E-Mobilität gibt es eine klare Ansage: Die gibt es auch bereits beim Kart-Fahren. „Das sind tolle Geräte, es macht richtig Spaß, mit denen zu fahren“, schwärmt der Sportleiter. Allerdings gebe es derzeit noch zwei durchaus gewichtige Gründe, warum am Sonntag in Gifhorn nur Karts mit herkömmlicher Antriebsart an den Start gingen: „Ein herkömmliches Kart kostet um die 3500 Euro, ein E-Kart locker 12 000 Euro. das ist also durchaus auch eine finanzielle Frage. Und gerade für solche Veranstaltungen fehlen derzeit noch plätze mit ausreichenden Ladekapazitäten.“

Von Thorsten Behrens