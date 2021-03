Jugendliche in der Pandemie: Nicht nur ein Thema für Schule und Familie

Gifhorn

Jugendliche sind in der Corona-Pandemie bei vielen aus dem Blickfeld geraten, die sich nicht täglich mit dieser Altersgruppe beschäftigen. Niemand, der jetzt sagt: Was haben die denn schon auszustehen, wird dem Problem gerecht. Die meisten von ihnen haben ein Dach über dem Kopf und vermutlich auch genügend zu essen – ja, aber das reicht eben nicht. Hieß es früher oft als Vorwurf: Die daddeln ja nur im Internet, bleibt ihnen zurzeit wenig anderes übrig. In einem Alter, in dem sich Persönlichkeiten entwickeln auch durch Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen, in der Pubertät, in der sich Jugendliche abgrenzen wollen – und müssen – von ihren Eltern, bleiben sie weitgehend auf sich gestellt. Das sollte ein Thema nicht nur für Familien und Schulen sein, sondern für die ganze Gesellschaft.

Lesen Sie auch: Corona: Wie die BBS 1 Gifhorn Jugendliche in den Blick nimmt

Von Christina Rudert