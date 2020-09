Gifhorn

Waren des täglichen Bedarfs zu kleinen Preisen: Das Kaufhaus Aller im Cardenap macht’s möglich – seit Herbst 2010. Am 1. Oktober feiert die soziale Einrichtung, die täglich von Menschen mit geringem Einkommen aufgesucht wird, den zehnten Geburtstag.

„Mit nur zwei Mitarbeitern ging’s damals los und es war am Anfang viel Überzeugungsarbeit zu leisten“, blickt Geschäftsführerin Heike Meinecke auf den Start zurück. „Es gab zu Beginn das Problem der Stigmatisierung – die Hemmschwelle war groß, das Kaufhaus Aller zu betreten“, weiß die Sassenburgerin. Diese Ängste und Vorbehalte gebe es heute nicht mehr: Vor Corona hätten 100 bis 150 Kunden täglich vor der Kasse gestanden. Aktuell hätten die elf Mitarbeitende – fünf davon über das Jobcenter gefördert – den Kundenzustrom bedingt durch die Pandemie beschränkt.

Auch acht Ehrenamtliche packen mit an

Träger des Kaufhauses Aller ist eine gemeinnützige Gesellschaft: Der evangelisch-lutherische Kirchenkreis, die katholische Altfrid-Gemeinde, die Dachstiftung Diakonie und die Stiftung „Zeit-Stiften“. „Zwei Drittel unsere Kundschaft müssen aus dem Bereich des geringen Verdienstes kommen“, geht Meinecke auf die Vorgaben ein. Der Einhalt dieser Quote werde vom Kaufhaus-Team – auch acht Ehrenamtliche sind dabei – mit sogenannten Kassenzetteln kontrolliert.

Bekleidung, Möbel, Haushaltswaren, Deko- und Elektro-Artikel, Bücher, Spiele und auch Medien: In dem mehr als 180 Quadratmeter großen Laden sind die vielen Regale immer gut gefüllt. „Spenden und Geschenke aus Haushaltsauflösungen machen es möglich“, sagt die Meinecke. Zusätzlich stehen im Cardenap 7 noch 130 Quadratmeter Fläche für Büros und Lagermöglichkeiten zur Verfügung. Platz für die gespendeten Waren gibt’s zudem in zwei Außenlagern. Die Spendenfreudigkeit der Gifhorner sei groß, so Meinecke. „Darum haben wir fast immer Platznot.“

Einige Waren bleiben nicht lange in den Regalen

Es gibt Waren, die im Sozialkaufhaus der Renner sind. „Gut erhaltene Töpfe und Pfannen gehören dazu – die sind fast immer sofort weg“, berichtet die Geschäftsführerin. Gleiches gelte auch für Fahrräder. Manche Spenden hätten einen hohen Wert. „Wir hatten schon einmal ein Bild, das ein befreundeter Galerist auf 1500 Euro geschätzt hat“, so Meinecke. Verkauft worden sei es dann für 600 Euro. „Es gibt aber auch gespendete Sachen, von denen wir oftmals selbst nicht wissen, um was für einen Gegenstand es sich handelt“, schmunzelt die Sassenburgerin. So sei es dem Team einmal mit einer Pferdedecke ergangen.

Von der Geschäftsführerin gibt’s nach zehn Jahren Sozialkaufhaus ein dickes Dankeschön an die Kundschaft und die Spender. „Denn ohne sie würden wir nicht existieren.“ Was Meinecke jedoch ärgert: In den Nachtstunden würde ab und zu Sperrmüll und Unrat vor dem Sozialkaufhaus abgeladen. Eine Tatsache macht Meinecke jedoch stolz: Über das Kaufhaus Aller sei es in zehn Jahren gelungen, 40 Langzeitarbeitslose zu qualifizieren und sie in Voll-, Teilzeit und Mini-Jobs zu vermitteln.

Corona mache eine für den 1. Oktober geplante Modenschau nicht möglich. Stattdessen gibt’s nun am Jubiläumstag eine Zehn-Prozent-Rabatt-Aktion und für jeden Kaufenden ein kleines Geschenk. Geöffnet ist das Kaufhaus Aller montags bis freitags von zehn bis 18 Uhr, Möbelspende können telefonisch unter (0 53 71) 6 19 83 99 angemeldet werden.

Von Uwe Stadtlich