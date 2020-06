Gifhorn

Für den schönsten Tag des Lebens das richtige Kleid finden: Ann-Kathrin Neumann will Frauen dabei helfen. „Jolie“ heißt das Geschäft für Brautmoden, das die junge Westerbeckerin jetzt im Gifhorner Speicherhof eröffnet.

„So ein Laden hat in Gifhorns Innenstadt einfach gefehlt“, ist die 32-Jährige – sie ist verheiratet und Mutter einer achtjährigen Tochter und eines zweijährigen Sohnes – davon überzeugt, dass die Geschäftsidee ankommt. „Ich selbst bin auf der Brautkleid-Suche bis nach Hameln gefahren, gefunden habe ich ein passendes Kleid dann schließlich in Magdeburg“, will Ann-Kathrin Neumann Bräuten aus Gifhorn und Umgebung solche Touren zukünftig ersparen.

Welches Modell darf’s sein?

Am Tag der Hochzeit möchte jede Braut einfach atemberaubend und schön aussehen. Doch es ist gar nicht so leicht, das perfekte Outfit für den großen Tag zu finden. Mit einer individuellen Beratung will die Westerbeckerin, die ihren Laden nach ihrer Tochter Jolie („Die Schöne“) benannt hat, die Entscheidung einfach machen. A-Linie, Empire, Fishtail, Mermaid oder Princess: Im Erdgeschoss des rund 80 Quadratmeter großen Ladens, der in einem historischen Fachwerkhaus im Steinweg 10 untergebracht ist, präsentiert die 32-Jährige Brautkleider mit verschiedenen Schnittformen.

„Mir war es sehr wichtig, den Bräuten auch finanzierbare Mode anzubieten“, so Neumann. Kleider gibt es bereits ab 450 Euro. Wer sich für die Princess-Variante entscheidet und viel Spitze liebt, muss allerdings auch mehr zahlen. „Für Brautmode dieser Art muss rund 2500 Euro gezahlt werden – letztendlich entscheiden Schnitt und Verarbeitung über den Preis“, weiß die Unternehmerin, die Bräuten in ihrem Geschäft auch Schleier, Diademe und Schmuck anbietet.

Ein kleiner Laufsteg

„Der Laden ist richtig schick geworden“, lädt Neumann alle Gifhornerinnen und Gifhorner am Samstag, 4. Juli, ab 10 Uhr, in den Speicherhof ein, um sich zu informieren. Neben dem Verkaufsraum im Erdgeschoss kann auch das Obergeschoss in Augenschein genommen werden. „Dort habe ich ebenfalls alles renoviert“, freut sich die Westerbeckerin auf die Eröffnung. Geschmackvolle Umkleideräume, ein kleiner Laufsteg und ein großer Spiegel stehen Bräuten in der oberen Etage zur Verfügung.

Jolie-Brautmoden im Speicherhof: Auch das Obergeschoss des kleinen Ladens wurde umgestaltet. Umkleiden, Laufsteg und Spiegel stehen dort zur Verfügung. Quelle: Privat

„Keine Braut wählt ihr Kleid alleine aus“, sagt Ann-Kathrin Neumann. Freundinnen, die eigene Mutter oder die Schwester sind fast immer mit dabei. Darum will die 32-Jährige die Brautkleid-Auswahl auch zu einem Shopping-Ereignis werden lassen. „Es werden verschiedene Erlebnis-Beratungspakete angeboten – bei der Luxus-Variante sind Snacks und sogar Champagner mit dabei“, kündigt die Westerbeckerin an. Ein weiteres Service-Angebot: Nach der Hochzeit können Brautkleider – sie müssen gereinigt und in tadellosem Zustand sein – bei „Jolie“ in Kommission gegeben werden.

Vorerst ist Jolie-Brautmoden dienstags von 10 bis 13 Uhr, freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Weitere Termine sind jedoch nach Vereinbarung möglich“, verspricht Ann-Kathrin Neumann.

Von Uwe Stadtlich