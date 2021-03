Was bislang in mühevoller Handarbeit erledigt werden musste, schafft jetzt eine spezielle Anlage: die Reinigung von Chemikalienschutzanzügen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Das ist nicht alles: Die Atemschutzwerkstatt wurde komplett umgebaut und modernisiert, um die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Brandschützer zu verbessern.